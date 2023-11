Athletico Paranaense e Vasco ficam só no empate pelo Brasileirão

O Fluminense venceu o Coritiba por 2 a 1, com gols impressionantes de Cano e Kennedy, e assim rebaixou o Coritiba para a Série B do Campeonato Brasileiro. Jesé marcou o gol de honra para o Coxa no final da partida.

O Coritiba, que ocupava a vice-lanterna na tabela, é o segundo time rebaixado no campeonato, se juntando ao último colocado América-MG. O time paranaense estacionou nos 29 pontos e não tem mais chances de alcançar o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que tem 41 pontos.

Com essa vitória, o Fluminense chegou aos 53 pontos e assumiu a sétima posição na tabela, porém já está pensando na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O técnico Diniz escalou o time com força máxima e fez algumas mudanças durante a partida, testando Marcelo na meia-direita durante grande parte do segundo tempo.

Apesar do Fluminense ter começado o jogo de forma tranquila, utilizando sua superioridade técnica, o placar poderia ter sido ainda maior, se não fossem o travessão e as boas defesas do goleiro do Coritiba, Luan Polli.

O jogo também foi marcado pelas cobranças e irritações do treinador Fernando Diniz, em relação à atuação do time na primeira etapa. O jovem Isac foi o principal alvo das orientações do treinador, que estava bastante expressivo à beira do campo.

Com o golaço marcado contra o Coritiba, Cano chega a 83 gols em 127 jogos pelo Fluminense (média de 0,65 gols por partida). Este foi o seu 39º gol em 2023. Ou seja, se ele marcar pelo menos mais uma vez, será a segunda temporada consecutiva com pelo menos 40 gols para o argentino no clube.

