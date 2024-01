Athletico-PR derrota Tanabi nos pênaltis e avança à terceira fase

Com pontapé marcado às 17h15, apenas um jogo movimentou a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste horário, em duelo paulista entre Corinthians, primeiro colocado do Grupo 10, e o Guarani, que passou na segunda colocação do Grupo 9 durante a fase de grupos.

Disputado do começo ao fim, Corinthians e Guarani foram a campo no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Abreuzão, em Marília, para um duelo que até o intervalo seguiu zerado. No segundo tempo, a igualdade se manteve, desta vez com 2 a 2 no placar.

Com o empate, os times foram para a disputa de pênaltis, onde o time de Campinas abriu as cobranças e desperdiçou sua quarta penalidade, enquanto os rivais acertaram todas as cinco e conquistaram o avanço.

Com a vitória, o Corinthians agora aguarda o vencedor do duelo entre Atlético-GO e Marília, que acontece na noite desta sexta-feira, para conhecer seu adversário na terceira fase do torneio.

Confira os jogos desta sexta-feira (12):

11h

Tanabi 1 (1) x (4) 1 Athletico-PR

14h15

Desportivo Brasil 2 (3) x (5) 2 América-MG

15h

Chapecoense-SC 4 (4) x (5) 4 Tiradentes-PI

Fortaleza-CE 4 x 0 Internacional-RS

Capital-TO 4 x 0 Capivariano

16h

Coimbra-MG 1 (3) x (2) 1 Figueirense-SC

16h30

Fluminense-RJ 2 x 3 Ituano

17h15

Corinthians 2 (5) x (4) 2 Guarani

19h

Ferroviária x Gama-DF

Criciúma-SC x São-Carlense

19h15

Grêmio-RS x Mirassol

19h30

Botafogo-RJ x Novorizontino

19h45

Atlético-GO x Marília

20h30

XV de Jaú x CRB-AL

21h30

Catanduva x Ponte Preta

Ceará-CE x São Paulo

Fonte: Esportes