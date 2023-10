Athletico-PR vence o América-MG e segue na briga pelo G4 do Brasileirão

O Athletico-PR garantiu uma vitória de virada contra o América-MG por 3 a 2, nesta quarta-feira (25.10), na Ligga Arena, durante a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time contou com gols de Erick, Pablo e um golaço de Vitor Bueno para buscar a virada e se manter próximo ao G4.

Com esse resultado, o Athletico ocupa a quinta posição, com 48 pontos, dois a menos que o Flamengo. Enquanto isso, o América é o último colocado, somando apenas 19 pontos.

Ambas as equipes retornam aos gramados neste final de semana, pela 30ª rodada do Brasileirão. No sábado, o América enfrenta o Grêmio, no Independência, às 19h (horário de Brasília). Já no domingo, o Athletico recebe o São Paulo, às 16h.

O primeiro tempo foi bastante agitado e foi o América que abriu o placar aos 11 minutos, com um golaço de Mastriani. O atacante aproveitou uma sobra na intermediária e chutou a bola quicando, encobrindo Bento.

A resposta do Athletico veio aos 27 minutos, com Erick. Em uma cobrança de escanteio, o volante aproveitou uma sobra na pequena área e marcou um gol. A virada aconteceu aos 44 minutos, com Pablo. Canobbio cruzou rasteiro na área e o atacante apareceu sozinho para empurrar a bola para o fundo das redes. Ainda no primeiro tempo, o Furacão ampliou o placar com um golaço de Vitor Bueno. Aos 47 minutos, o meia recebeu um passe na entrada da área e chutou forte no ângulo direito, sem que houvesse chances de defesa.

No segundo tempo, o jogo foi mais cadenciado, com o Athletico se expondo menos e segurando a vantagem. Na busca pelo empate, o América descontou aos 31 minutos, com Martínez, que aproveitou um cruzamento vindo pela direita e cabeceou para o gol. O América ameaçou um empate, mas não conseguiu penetrar a defesa adversária e acabou saindo com a derrota.

