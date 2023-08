Athletico-PR vence o Cuiabá e entra no G6 do Brasileirão

Na Ligga Arena, o Athletico-PR brilha ao vencer o Cuiabá por 2 a 0 no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Canobbio e Zapelli foram os responsáveis pelos gols, marcados aos 45 minutos do primeiro tempo e aos 38 minutos da etapa final, respectivamente.

Com a vitória, o Furacão alcançou 31 pontos e conquistou a sexta colocação na tabela, ultrapassando o Fluminense. Já o Cuiabá permaneceu em oitavo lugar, com 28 pontos. O próximo desafio do time será contra o Palmeiras, em casa, no sábado (19), às 18h30 (horário de Brasília). Enquanto isso, o Athletico enfrentará o Goiás na segunda-feira (21), às 20h, encerrando a 20ª rodada.

O primeiro tempo foi morno e a arbitragem, estreante na Série A, recebeu reclamações de ambos os lados. O árbitro Arthur Gomes Rabelo assinalou muitas faltas, demorou a mostrar cartões e perdeu o controle da partida.

No entanto, apesar das dificuldades, o Athletico se destacou e abriu o placar pouco antes do intervalo. Khellven cruzou perfeitamente para Canobbio, que marcou de cabeça.

No início da segunda etapa, Vidal teve um gol anulado após revisão no VAR, por suposto toque de mão na bola. O árbitro invalidou o gol após ser chamado ao monitor.

Mesmo assim, o time da casa continuou pressionando e ampliou a vantagem com um gol do estreante Zapelli, que substituiu Vidal.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 0 CUIABÁ

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 15 de agosto de 2023, terça-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Marcelo Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Cacá, Erick, Fernandinho, Canobbio e Thiago Heleno (Athletico-PR); Rikelme, Deyverson e Alan Empereur (Cuiabá)

Gols: Cannobio, aos 44? do 1T, e Zapelli, aos 36? do 2T (Athletico-PR)

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven (Madson), Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick (Hugo Moura) e Vidal (Zapelli); Canobbio, Vitor Bueno (Cuello) e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Wesley Carvalho

CUIABÁ: Walter; Alysson (Felipe Augusto), Marllon, Empereur e Rikelme (Uendel); Raniele, Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Ceppelini; Jonathan Cafú (Derik Lacerda), Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Fonte: Esportes