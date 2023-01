Athletico-PR vence o Grêmio de virada e avança às oitavas de final

A chuva foi a maior adversária do Athletico-PR neste sábado (14). Apesar disso, o time paranaense venceu o Grêmio por 3 a 2 , de virada, e está nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os paranaenses agora encaram o Floresta-CE.



O jogo disputado em Franca, interior de São Paulo, começou com um certo domínio do Athletico, ao menos com a posse de bola, mas o campo molhado prejudicou bastante a movimentação das jogadas. O Grêmio, apesar de também sentir o peso do gramado, pareceu mais acostumado com o campo e acabou favorecido pelas circunstâncias.

E logo aos 10 minutos, a primeira boa chance da equipe gaúcha. Rubens chegou bem pelo lado direito do ataque e bateu forte para tentar o gol, mas o goleiro Gabriel evitou que a bola entrasse.

Dez minutos depois, o Grêmio chegou com perigo mais uma vez. Em uma jogada ensaiada, Kauan cruzou para dentro da área no segundo pau e João Victor cabeceou por cima do gol atleticano, mandando a bola para escanteio.

Pouco tempo depois o primeiro gol dos gremistas saiu. A jogada começou pelo lado esquerdo, com Zinho, que acertou em cheio a assistência para Rubens dentro da área. O ponta direita ficou livre para aproveitar o espaço da defesa do Athletico-PR e mandar uma bomba para dentro do gol, sem chance para o goleiro Gabriel.

Aos 37, mais um do Grêmio. Novamente pelas beiradas, Kauan encontrou Pedro Clemente perto da área que, com um lindo toque de letra, passou para Hiago marcar um golaço. No apagar das luzes da primeira etapa, o Athletico diminuiu. Após um toque de mão, o árbitro marcou pênalti e Juninho converteu.

A volta para o segundo tempo teve mudança no ritmo do jogo. O Grêmio baixou a guarda e permitiu que o time paranaense aproveitasse melhor os espaços. Aos 18 minutos, Juninho, autor do primeiro gol, marcou mais um para deixar tudo igual no placar. O meia recebeu a bola na entrada da área, ajeitou e chutou forte para empatar o jogo.

Cinco minutos depois, João Vitor, que entrou ainda no primeiro tempo, recebeu na área e bateu bem na saída do goleiro para comemorar a virada. Sem conseguir reagir, o Grêmio fez um final de partida estático. O time paranaense posicionou bem a sua defesa para segurar a vitória.









Fonte: Agência Esporte