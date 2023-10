Athletico vence o Grêmio em Porto Alegre e embola tabela do Brasileirão

Com dois gols de Júnior Santos, o Botafogo venceu o América-MG por 2 a 1 hoje (18), na Arena Independência, e aumentou ainda mais sua liderança na competição. Martín Benítez descontou para os mandantes.

Com essa importante vitória fora de casa, o Glorioso agora possui 58 pontos. Enquanto isso, o América-MG continua em último lugar, com os mesmos 18 pontos, e sem vencer há seis jogos.

Com esse resultado, o Botafogo abriu uma vantagem de 12 pontos sobre o vice-líder, Bragantino, que soma 46 pontos e enfrenta o Santos amanhã. Os times que estão na terceira, quarta, quinta e sexta colocação, respectivamente Grêmio, Palmeiras, Athletico e Flamengo, todos possuem 44 pontos.

Os alvinegros voltam a jogar no sábado (21), contra o Athletico/PR, no Nilton Santos, pela próxima rodada do Brasileirão. Já o Coelho visita o Corinthians na Neo Química Arena no domingo (22).

Mesmo com uma pausa de 10 dias, as equipes iniciaram a partida com um ritmo acelerado. O Botafogo estava no controle das ações, porém enfrentava uma defesa bastante recuada. A equipe melhorou após a saída de Tiquinho Soares da área para participar da construção das jogadas.

O Botafogo conseguiu encontrar espaços e abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com uma finalização perigosa de Victor Sá. Logo em seguida, o Glorioso marcou o primeiro gol em um rápido contra-ataque, feito por Júnior Santos.

O América-MG melhorou no final do primeiro tempo e empatou. O time de Bustos não teve sucesso nas bolas paradas e passou a apostar nas jogadas trabalhadas.

Depois de perder uma grande chance, Benítez não desperdiçou na segunda tentativa e igualou o placar aos 38 minutos. Pouco antes, Di Plácido salvou um chute de Felipe Azevedo em cima da linha.

As equipes voltaram do intervalo com muita energia e o Botafogo marcou o segundo gol logo no início da segunda etapa.

Com pressão de ambos os lados, Júnior Santos marcou mais um gol aos 5 minutos e colocou os visitantes em vantagem novamente. O América não se abateu e continuou pressionando,

principalmente com bolas paradas e a entrada de Cazares, mas não conseguiu converter as chances em gol. O time de Lúcio Flávio se defendeu completamente no final do jogo.

