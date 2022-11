Atirador de Aracruz usou pistola semiautomática para realizar ataque

Reprodução – 25.11.2022 Imagem de atirador que invadiu escolas no Espírito Santo

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, coronel Márcio Celante, informou durante uma entrevista coletiva que o atirador que matou três pessoas e feriu outras onze , em Aracruz , na manhã desta sexta-feira (25), usou uma pistola semiautomática, além de roupa camuflada, rosto coberto e um colete á prova de balas para realizar os assassinatos.

“A informação que nós temos preliminarmente é que ele usou pistola semiautomática, ele estava com uma roupa camuflada, rosto coberto com máscara ou outro acessório de forma que não conseguimos pelo vídeo identificar o rosto, mas estava sim com o colete [a prova de balas] e a pistola que usou nos crimes”, disse o coronel Márcio Celante, em entrevista.

A Polícia Militar do Espírito Santo disse que o atirador possivelmente é um aluno da Escola Primo Bitti. “Na escola que nós estamos (Primo Bitti), foram 11 vítimas, duas forama óbito e nove socorridas. Em uma outra escola, tivemos três vítimas, onde uma infelizmente veio a óbito e duas levadas ao hospital. E, agora, feito essa prioridade de socorrer as vítimas, a nossa busca, agora, é por identificar e localizar esse criminoso”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, coronel Márcio Celante.

De acordo com a corporação, o jovem fugiu de carro após os ataques. O veículo estava com placas tampadas.

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, lamentou o ataque. “Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas Escolas Primo Bitti e Darwin, em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos Sec. de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos”, escreveu.

Fonte: IG Nacional