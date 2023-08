Atletas rondonienses representam o Brasil na disputa do Mundial de Cadetes de Taekwondo na Bósnia e Herzegovina

Entre os dias 28 e 31 de agosto, a Bósnia e Herzegovina será palco do Mundial de Cadetes de Taekwondo, competição que contará com a participação de dois atletas rondonienses: Paulo Vinícius e Dan Bryan, que estarão representando o Brasil na competição. Essa importante participação só foi possível, graças ao apoio do programa Pró-Atleta do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.

O treinador dos atletas rondonienses, André Ferraz, enfatizou a importância do Pró-Atleta na jornada esportiva de Paulo Vinícius e Dan Bryan. “São atletas de alto rendimento e possuem uma trajetória de uma década dedicada ao taekwondo. A participação em eventos nacionais, como o Campeonato Brasileiro e Grand Slan campeonato máximo da Confederação Brasileira de Taekwondo – CBTKD, foi fundamental para conquistarem suas vagas na seleção. O apoio essencial do Governo do Estado garantiu que os atletas pudessem participar regularmente dos eventos da Confederação Brasileira de Taekwondo e, consequentemente, chegar ao cenário internacional”, disse o treinador.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes destacou que, representar o Brasil no Mundial é uma conquista significativa para o esporte de Rondônia. “É com imensa satisfação que vemos nossos atletas rondonienses indo para um evento internacional, representando o Brasil no Mundial de Cadetes de Taekwondo, na Bósnia e Herzegovina. É o reflexo do compromisso do Governo do Estado em apoiar nossos talentos esportivos,” salientou.

PRÓ-ATLETA

O Programa tem por objetivo apoiar o atleta, possibilitando ao Estado fomentar o esporte de alto rendimento, por meio da concessão de passagens, dando aos desportistas condições mínimas para participar de disputas variadas em nível regional, estadual, nacional e internacional; além de estimular a participação e suprir as necessidades por intermédio de investimento direto na pessoa, prestigiando todos os atletas, paratletas e técnicos de alto rendimento do Estado.

