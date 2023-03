Atlético fecha preparação para enfrentar o Millonarios pela Pré-Libertadores

Os jogadores do Atlético trabalharam na tarde desta terça-feira (14.03), na Cidade do Galo. Atividade no campo para todos os atletas.

A equipe comandada por Eduardo Coudet fechou a preparação para encarar o Millonarios, pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Mineirão. No jogo de ida, semana passada em Bogotá, empate por 1 a 1. O Galo busca a classificação para a fase de grupos da competição, cujo sorteio será no próximo dia 27.

Fonte: Agência Esporte