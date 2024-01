Atlético Guaratinguetá segura empate com o Bahia e avança ao mata-mata

Mais dois jogos deram sequência na terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha Sicredi nesta quarta-feira (10). Destaque para o Atlético Guaratinguetá, que segurou um empate por 1 a 1 com o Bahia e garantiu classificação. A partida foi realizada no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

Com o resultado, o Atlético Guaratinguetá ficou em segundo do Grupo 21, avançando com o Red Bull Bragantino, que mais cedo goleou o Joinville-SC por 5 a 2. Bahia, com dois pontos, e Joinville, com um, foram eliminados.

Atlético Guaratinguetá e Red Bull Bragantino agora esperam a definição do Grupo 22 para conhecer seus adversários do mata-mata. O Atlético irá enfrentar Taubaté ou Inter de Limeira. Já o Red Bull Bragantino, além desses dois, ainda tem chance de enfrentar o Cuiabá.

Na outra partida, o CSA superou o Picos-PI por 2 a 1 e chegou a quatro pontos no Grupo 30. Os alagoanos ainda têm chance de avançar, mas precisam torcer por derrota do Vitória (4 pontos) diante do líder e já classificado Ibrachina (6) e ainda vencer nos critérios de desempate.

A Copa São Paulo já conta com 47 das 64 vagas definidas: Tanabi, Ponte Preta, Sfera, Catanduva, Athletico-PR, Coimbra-MG, Mirassol, Grêmio, Figueirense, Botafogo-RJ, Tiradentes-PI, Chapecoense, Novorizontino, Ferroviária, São Paulo, Ceará, Gama, Atlético-GO, Guarani, Corinthians, Marília, Fortaleza, CRB, XV de Jaú, Internacional, Fluminense, São-Carlense, Criciúma, Ituano, Red Bull Bragantino, Atlético Guaratinguetá, Cuiabá, Aster Itaqua, Sport, Palmeiras, Oeste, Juventude, EC São Bernardo, Santos, Água Santa, Portuguesa, Madureira, Ibrachina, Coritiba, Juventus, Avaí e Retrô-PE.

A maior competição de base do mundo é disputada por 128 times, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

Na segunda fase, a definição dos confrontos é feita a cada dois grupos, sempre com o primeiro colocado de um enfrentando o segundo colocado do outro. Os classificados do Grupo 1 enfrentam os do Grupo 2, os do Grupo 3 pegam os do Grupo 4 e assim por diante.

Confira os jogos desta quarta-feira:

8h45

Joinville-SC 2 x 5 Red Bull Bragantino-SP

10h45

Picos-PI 1 x 2 CSA-AL

11h

Atlético Guaratinguetá-SP 1 x 1 Bahia-BA

12h45

Cruzeiro-AL x Santo André-SP

Madureira-RJ x Portuguesa-SP

13h

Capital-DF x Ivinhema-MS

Fast Clube-AM x Botafogo-SP

Ibrachina-SP x Vitória-BA

Patriotas-PR x Inter de Limeira-SP

Rio Branco-AC x Capivariano-SP

14h45

Queimadense-PB x União ABC-MS

15h

Aster Itaqua-SP x Sport-PE

Capital-TO x Nova Mutum-MT

União Suzano-SP x Goiás-GO

15h15

Comercial Tietê-SP x América-MG

Desportivo Brasil-SP x Santa Cruz-PE

Sfera-SP x América-RN

Taubaté-SP x Cuiabá-MT

17h

Oeste-SP x Palmeiras-SP

17h15

Timon-MA x Floresta-CE

União Mogi-SP x Cruzeiro-MG

19h30

Remo-PA x Nova Venécia-ES

Ska Brasil-SP x Atlético-MG

21h45

Água Santa-SP x Santos-SP

Confrontos da 2ª fase confirmados:

Tanabi-SP x Athletico-PR

Catanduva-SP x Ponte Preta-SP

Coimbra-MG x Figueirense-SC

Grêmio-RS x Mirassol-SP

Botafogo-RJ x Novorizontino-SP

Chapecoense-SC x Tiradentes-PI

Ferroviária-SP x Gama-DF

Ceará-CE x São Paulo-SP

Atlético-GO x Marília-SP

Corinthians-SP x Guarani-SP

Fortaleza-CE x Internacional-RS

XV de Jaú-SP x CRB-AL

Fluminense-RJ x Ituano-SP

Criciúma-SC x São-Carlense-SP

