Atlético-MG goleia o Flamengo no Maracanã

O Atlético-MG confirmou sua excelente fase ao golear o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com essa vitória, o Galo alcançou a vice-liderança do torneio, somando 63 pontos. Enquanto isso, o Flamengo, apesar de ter a mesma pontuação, caiu para o quarto lugar.

Com essa derrota, as chances de título para o time carioca ficaram distantes. Isso porque o Palmeiras está vencendo o América-MG e alcançando 66 pontos.

O Atlético-MG abriu o placar logo no início do primeiro tempo com um gol de Paulinho. Na etapa final, ampliou a vantagem com gols de Edenílson e Rubens.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Cuiabá no Maracanã, às 16 horas (de Brasília) de domingo. Já o Atlético-MG jogará contra o São Paulo, em Belo Horizonte, às 21 horas de sábado.

A partida começou movimentada, com o Flamengo tentando pressionar nos primeiros minutos, mas o Atlético-MG abriu o placar aos sete minutos, com Paulinho.

Os rubro-negros quase empataram logo em seguida com um cabeceio de Léo Pereira, que foi defendido por Everson. O Atlético-MG também assustou com um chute de longa distância de Otávio.

Com o passar do tempo, o Flamengo aumentou a pressão e quase marcou aos 36 minutos, com um chute de Everton Cebolinha.

O Atlético-MG respondeu com Hulk, que recebeu um passe na área, mas chutou perto do gol. Assim, o Galo conseguiu segurar a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Atlético-MG aproveitou um contra-ataque aos cinco minutos para ampliar o placar no Maracanã, com um gol de Edenílson.

O Flamengo sentiu o revés e, apesar de manter a posse de bola, teve dificuldades em criar oportunidades contra a defesa do Galo.

A partida seguiu com o mesmo panorama ao longo da etapa final, com o Flamengo parando na defesa do Atlético-MG e os mineiros buscando avanços rápidos.

O time mineiro confirmou a vitória aos 36 minutos do segundo tempo, em mais um contra-ataque, com Rubens marcando de carrinho.

Nos minutos finais, o Flamengo continuou em busca de um gol de honra, mas o Atlético-MG manteve uma boa marcação para sair de campo com a vitória.

Fonte: Esportes