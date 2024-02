Atlético-MG vence e consolida liderança no Campeonato Mineiro

O Atlético venceu o Itabirito, por 2 a 0, em Brasília (DF), pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro, e consolidou a liderança do grupo B da competição. Com gols de Battaglia e Hulk, o Atlético chega a 10 pontos na competição.

A primeira etapa foi muito disputada, com as duas equipes lutando bastante pela posse de bola e com intensa troca de passes. As defesas se prevaleceram sobre os ataques, e o Galo teve dificuldades para penetrar na defesa adversária.

A primeira grande chance do Galo foi aos 36 minutos. Paulinho, marcado por dois, conseguiu escapar e de dentro da área chutou com perigo, à esquerda do goleiro.

O primeiro gol atleticano saiu aos 41 minutos. Igor Gomes cobrou falta no segundo pau, Bruno Fuchs ajeitou de cabeça na pequena área para Bataglia, com uma grande movimentação, abrir o placar de cabeça.

Segundo Tempo

O Galo voltou mudado, com Saravia no lugar de Mariano e Patrickna vaga de Igor Gomes.

Aos 5 minutos, Paulinho fez ótima jogada e teve o chute travado. O Galo continuou na pressão, a bola sobrou para Guilherme Arana, que chutou por cima.

O Alvinegro pressionava, e aos 7 minutos, Rayan foi expulso por falta por trás em Gustavo Scarpa. Na cobrança, Hulk bateu com perigo à direita do goleiro adversário.

O Atlético passou a controlar a partida com muita movimentação. Para agredir ainda mais o time adversário, o treinador Luiz Felipe Scolari colocou Alisson na vaga de Edenilson, aos 29 minutos. Em sua primeira participação, o cria do Galo cruzou para boa cabeçada de Patrick, em cima do goleiro.

Dois minutos depois, em grande contra-ataque, Scarpa tocou nas costas do zagueiro para Alisson que bateu para grande defesa do goleiro.

Alisson entrou mais uma vez muito bem. Aos 38 minutos, ele gingou na frente da marcação e bateu forte, a bola explodiu na trave.

No fim da partida, Rubens fez grande jogada, cruzou da esquerda para um toque de primeira de Hulk para o fundo do gol e dar números finais à partida. Foi o 99° gol do super-herói atleticano com o Manto Alvinegro.