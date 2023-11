Atlético-MG vence o Goiás e ainda sonha com o título do Brasileirão

lá O São Paulo visitou o Santos neste domingo (12), na Vila Belmiro, e empatou em 0 a 0, pela 34ª rodada do Brasileirão. Com o empate, o Tricolor chegou aos 46 pontos, agora na 10ª colocação.

A equipe volta a campo no próximo dia 22, após a Data Fifa, para o duelo atrasado contra o Fluminense, pela 32ª rodada do torneio nacional.

Mesmo fora de casa, o Tricolor impôs o seu jogo, teve mais posse de bola e foi mais perigoso desde o início. Logo aos 12 minutos, Luciano recebeu de Michel Araujo dentro da área, cortou a marcação e rolou para Juan. O atacante bateu firme, mas o goleiro conseguiu tirar em escanteio.

Já aos 27, Michel Araujo recebeu com liberdade na entrada da área e deixou com Juan, que ajeitou para Caio. O lateral cruzou com precisão e encontrou o uruguaio, que cabeceou com muito perigo; a bola desviou no defensor do Santos e bateu no travessão.

A pressão seguiu e cinco minutos depois o Tricolor quase abriu o placar em contra-ataque. W. Rato fez grande jogada cortando dois marcadores e virou para Michel Araujo, o uruguaio invadiu a área e deixou com Luciano, que finalizou à esquerda do gol.

Ainda na etapa inicial, W. Rato partiu mais uma vez com perigo pelo lado direito e abriu com Alisson dentro da área, o camisa 25 cruzou rasteiro e após corte parcial do goleiro, a bola sobrou para Rato, que bateu em cima do marcador.

Após o intervalo, o Tricolor seguiu levando perigo. Aos seis minutos, Luciano acinou W. Rato, que invadiu a área pelo lado direito e cruzou para Juan, que completou de primeira para marcar. Após análise do VAR, porém, o lance foi anulado por impedimento de Rato no lance.

Ao longo da etapa final, Dorival Júnior colocou Erison, Nathan, David, Talles Costa e Welington em campo em busca da vitória.

Aos 40 minutos, W. Rato fez bom cruzamento do lado direito e encontou Erison, que cabeceou com muito perigo, à esquerda do gol. Apesar da pressão, o Tricolor não conseguiu abrir o placar e o clássico terminou em um empate sem gols.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0x0 SÃO PAULO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 12/11/2023 (domingo)

Horário: 18h30

Cartões Amarelos: W. Rato (45/1T), Rafinha (15/2T)

Público: 13.442 torcedores

Santos: João Paulo; Lucas Braga, Joaquim, Messias e Kevyson (Gabriel Inocêncio, 10/2T); Rincón, Jean Lucas (Dodi, 25/2T), Nonato (Lucas Lima, 38/2T) e Soteldo; Maxi Silvera (Rodrigo Fernández, intervalo) e Marcos Leonardo (Julio Furch, 38/2T). Técnico:Marcelo Fernandes.

São Paulo: Rafael; Rafinha (Nathan, 25/2T), Arboleda, Beraldo e Caio (Welington, 40/2T); Pablo Maia, Alisson (Talles Costa, 40/2T), Michel Araujo (Erison, 25/2T), W. Rato e Luciano; Juan (David, 33/2T). Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Quarto Árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Assessor: Silvia Regina de Oliveira (SP)

Árbitro de Vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP)

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Observador de VAR: Hilton Moutinho Rodrigues (RJ)

Fonte: Esportes