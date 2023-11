Atlético-MG vence o Grêmio e embola disputa pelo título do Brasileirão

Neste domingo (26), o Santos conquistou um empate heroico contra o Botafogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Após sair perdendo com um gol de Danilo Barbosa aos dez minutos do primeiro tempo, a equipe de Marcelo Fernandes conseguiu o empate com Messias aos 45 minutos do segundo tempo, resultando em um placar final de 1 a 1.

Com esse resultado, o Santos amplia para sete jogos sua sequência invicta na competição, embora tenha sofrido gols depois de três partidas. Com os 43 pontos conquistados, o time paulista assume a 14ª posição na tabela, mas poderá cair uma posição caso o Cruzeiro vença o Goiás na segunda-feira (27).

Por outro lado, o Botafogo completou oito jogos sem vitórias e desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão. O time carioca está em segundo lugar, acumulando 62 pontos, mas poderá descer para o terceiro se o Flamengo vencer o América-MG ainda no domingo.

Na próxima rodada, o Santos receberá o Fluminense na Vila Belmiro, às 19 horas (horário de Brasília) de quarta-feira (29), enquanto o Botafogo visitará o Coritiba no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 21h30.

O jogo entre Botafogo e Santos começou de forma equilibrada, com o Botafogo dominando a posse de bola enquanto o Santos esperava oportunidades de contra-ataque. Os donos da casa abriram o placar aos dez minutos, com Danilo Barbosa aproveitando uma cobrança de falta de Eduardo. Aos 12 minutos, Adryelson desarmou Marcos Leonardo, mas Marlon Freitas finalizou para fora. Aos 20 minutos, Junior Santos teve uma chance, mas seu chute foi desviado e resultou em escanteio.

O Botafogo assustou novamente aos 29 minutos, mas Tiquinho Soares errou o chute e acabou furando. Aos 37 minutos, o Santos teve sua primeira chance perigosa com um chute de Jean Lucas defendido por Lucas Perri. Aos 44 minutos, Gabriel Pires cobrou uma falta com força, mas João Paulo defendeu.

No segundo tempo, o técnico Marcelo Fernandes fez duas substituições, colocando Lucas Lima e Maxi Silvera nos lugares de Nonato e Camacho, respectivamente. O Santos teve uma falta a seu favor, mas o árbitro marcou apenas escanteio. Aos nove minutos, o Alvinegro Praiano teve uma chance de gol, mas Marcos Leonardo estava em posição irregular. O Botafogo quase ampliou aos 14 minutos, mas a defesa do Santos afastou.

No final do jogo, o Santos se lançou ao ataque em busca do empate. Aos 45 minutos, Soteldo fez um cruzamento preciso para Messias que empatou o jogo em um gol heroico para o Santos.

Fonte: Esportes