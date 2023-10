Atlético-MG vence o Inter no Beira-Rio com golaço de Hulk

O Atlético-MG conquistou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao vencer o Internacional por 2 a 0 neste sábado (30.09).

O jogo ocorreu no estádio Beira-Rio, e os gols do Galo foram marcados por Hulk e Igor Gomes no segundo tempo, com o Internacional atuando com uma equipe reserva.

Agora, o Internacional se concentrará na preparação para o segundo confronto da semifinal da Libertadores contra o Fluminense, na quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio. Após empatarem em 2 a 2 no jogo de ida, a equipe vencedora avançará para a final. Em caso de empate no placar, a vaga será decidida nos pênaltis.

Os gaúchos permaneceram na 14ª posição do Brasileirão, com 29 pontos. A diferença para a zona de rebaixamento é de quatro pontos, e esse número pode diminuir ainda mais com o término da rodada. O próximo desafio do Internacional na competição será o clássico contra o Grêmio, no próximo domingo, às 16h, no Beira-Rio.

O Atlético-MG segue em busca da classificação para a próxima edição da Libertadores. A vitória no sábado levou o time para a oitava posição, com 40 pontos. A equipe ainda tem a possibilidade de subir mais uma posição, dependendo do resultado do Athletico-PR na rodada. Os mineiros voltam a jogar no próximo domingo quando enfrentarão o Coritiba, último colocado, às 18h30, na Arena MRV.

No início do jogo, o Internacional criou problemas para o goleiro Everson. Aos 5 minutos, Luiz Adriano arriscou um chute de longa distância, porém o goleiro do Atlético-MG fez uma ótima defesa. Um minuto depois, Rômulo também tentou de fora da área, mas mandou a bola por cima do travessão.

O Atlético-MG adotou uma postura mais defensiva no início do jogo, permitindo ao Internacional ter mais posse de bola. Com isso, o Colorado teve a maioria das chances criadas no primeiro tempo. Mesmo assim, o Galo assustou aos 28 minutos, com uma cabeçada de Maurício Lemos que passou por cima do gol. Pouco antes do intervalo, aos 47 minutos, Luiz Adriano teve uma oportunidade de finalizar dentro da área, mas errou o chute e mandou longe do gol.

Assim como no primeiro tempo, o Internacional começou a segunda etapa oferecendo perigo. Logo aos 2 minutos, Bruno Henrique cobrou escanteio para a área e Igor Gomes cabeceou com força para o gol. Everson fez uma defesa espetacular, saltando para afastar a bola.

O Atlético-MG teve um desempenho melhor no segundo tempo e conseguiu marcar o gol. Edenílson cruzou para a área e Alan Franco desviou de cabeça. O goleiro Keiller defendeu, mas Hulk aproveitou o rebote e acertou um belo voleio aos 27 minutos.

Com o placar aberto, o técnico Eduardo Coudet, do Internacional, tentou colocar jogadores titulares para buscar o empate. No entanto, o Atlético-MG ampliou o placar rapidamente. Aos 35 minutos, o Internacional tentava sair jogando quando Igor Gomes roubou a bola na entrada da área. Sozinho na frente do gol, o meia tocou por baixo do goleiro Keiller e fez o segundo gol.

Antes do apito final, o Internacional teve um jogador expulso. Hugo Mallo acertou a panturrilha de Guilherme Arana com a sola da chuteira, e após revisão do VAR, recebeu um cartão vermelho direto.

FICHA TÉCNICA

Internacional: Keiller, Rômulo (Maurício), Igor Gomes, Nico Hernandez e Dalbert; Gabriel, Gustavo Campanharo (Aránguiz), Bruno Henrique (Alan Patrick) e Gabriel Barros (Mallo); Lucca (Enner Valência) e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet

Atlético: Everson, Mariano, Bruno Fuchs, Lemos e Arana; Battaglia, Edenilson (Patrick) e Pedrinho (Igor Gomes); Pavón (Allan Franco), Paulinho e Hulk (Zaracho). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Gols: Hulk, aos 27’ 2° T; Igor Gomes, aos 35’ 2° T.

Árbitro: Ramon Abbati Abel (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (FIFA)

Árbitro Assistente 2 :Alex dos Santos (CBF/SC)

Quarto Árbitro: Francisco Soares Dias (CBF/RS)

Árbitro de Vídeo VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP)

AVAR: Lilian da Silva Fernandes Bruno

AVAR 2: José Mendonça da Silva Junior (CBF/PR)

Observador de VAR: Ednilson Corona (CBF/PR)

Assessor: Sérgio Cristiano Nascimento (CBF/RJ)

Fonte: Esportes