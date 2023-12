Atlético-MG vence o São Paulo e título do brasileirão será definido na última rodada

O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Atlético Mineiro, neste sábado (02.12), no Mineirão, o que mantém o Atlético-MG na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Com poucas pretensões no campeonato, a equipe comandada por Dorival Júnior foi derrotada com gols de Hulk e Paulinho, deixando a definição do título para a última rodada. O segundo gol foi marcado nos últimos minutos.

Com esse resultado, o Galo alcançou a mesma pontuação do Palmeiras (66) e está na vice-liderança do torneio. Portanto, mesmo que o time de Abel Ferreira vença o Fluminense no domingo no Allianz Parque, ainda não será campeão.

Já o São Paulo, que está em décimo lugar com 50 pontos, sai de Belo Horizonte preocupado com Lucas Moura. O atacante teve que ser substituído no primeiro tempo devido a dores no tornozelo e saiu de maca.

Na última rodada, o São Paulo pode interferir novamente na disputa pelo título brasileiro, pois enfrentará o Flamengo no Estádio do Morumbi nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Ao mesmo tempo, o Atlético-MG visitará o Bahia na Arena Fonte Nova, em uma partida fundamental para o Bahia na luta contra o rebaixamento.

A primeira boa oportunidade do São Paulo foi aos nove minutos, com Alisson, que recebeu um passe na intermediária e chutou perigosamente por cima do gol de Everson. A resposta do Atlético veio aos 22 minutos, quando Paulinho roubou a bola e lançou Hulk, que chutou para fora ao sair na frente de Rafael.

Aos 30 minutos, Luciano arriscou de fora da área e Everson fez uma ótima defesa. No rebote, Erison chutou e mandou para fora.

Apoiado pela torcida, o Galo passou a pressionar o São Paulo em sua área e quase abriu o placar aos 44 minutos. Igor Gomes passou para Zaracho, que furou a defesa tricolor e chutou forte, acertando a trave de Rafael.

O São Paulo teve outra grande oportunidade logo no início da segunda etapa. Luciano recebeu livre na entrada da área, cortou para o meio e chutou com a perna esquerda, sendo parado por Everson. O Tricolor controlava o jogo com a posse de bola e conseguia conter as iniciativas do Atlético.

A equipe de Dorival Júnior perdeu uma chance incrível de abrir o placar aos 30 minutos. Luciano recebeu na pequena área, cara a cara com Everson, e finalizou para fora.

E quem não faz, leva. Um minuto depois, Hulk conduziu a bola até a entrada da área, se posicionou para a perna esquerda e chutou colocado no canto, sem chances para Rafael, abrindo o placar: 1 a 0 para o Galo no Mineirão. Aos 35 minutos, o jovem William Gomes fez uma bela jogada individual e acertou a trave.

No final da partida, Juan foi derrubado por Mariano na área e pediu pênalti. O árbitro, após revisar o lance no VAR, assinalou a penalidade. Luciano converteu a cobrança e deixou o placar empatado. Mas ainda houve tempo para Paulinho, com um passe de Hulk, marcar o gol da vitória do Atlético-MG aos 48 minutos.

Fonte: Esportes