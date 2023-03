Atlético Mineiro vence e avança na Pré-Libertadores

Apoiado pela torcida, que compareceu ao Mineirão na noite desta quarta-feira (01.03), o Galo venceu o Carabobo, da Venezuela, por 3 a 1 e avançou para a terceira fase da Copa Libertadores. Hulk, Paulinho e Edenílson fizeram os gols alvinegros. Pernía marcou para os visitantes.

O primeiro confronto do Galo contra o Carabobo pela segunda fase da competição, na semana passada, ficou em 0 a 0, em partida disputada em Caracas.

O adversário alvinegro na terceira fase da Libertadores será conhecido nesta quinta-feira (2), quando Milionários (Colômbia) e Universidade Católica (Equador) enfrentam-se no estádio Nemesio Camacho, em Bogotá, na Colômbia. O primeiro confronto entre as duas equipes terminou empatado em 0 a 0.

O jogo

O Galo dominou as ações no primeiro tempo e mostrou velocidade nas jogadas de ataque. Aos sete minutos, Hulk pegou a bola no meio-campo e avançou. Tocou para Edenilson, que passou para Paulinho finalizar. A defesa do time venezuelano interceptou.

Após a cobrança do escanteio, o zagueiro Maurício Lemos subiu na área e cabeceou. A bola foi para fora.

O Carabobo teve sua primeira oportunidade aos 14 minutos. Apaolaza chutou da direita, de fora da área, e Everson defendeu.

Gols do Galo

No minuto seguinte, o Galo abriu o marcador. Em jogada pela direita, Edenilson cabeceou para Paulinho que, também de cabeça, serviu Hulk. O atacante mandou a bola para o fundo das redes: 1 a 0!!!

Aos 18, o Atlético fez o segundo gol da noite. Pedrinho construiu a jogada, tabelou com Patrick e chutou. O goleiro Vachoux espalmou e a sobra ficou com Paulinho, que finalizou e fez 2 a 0!!!

O mesmo Paulinho teve boa oportunidade aos 22. Ele chegou à área, tirou o goleiro, chutou cruzado, mas Aponte fez o corte.

O Carabobo teve oportunidades nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 40, Pernía cruzou da esquerda e Apaolaza cabeceou. Everson defendeu.

Aos 42, Mauricio Lemos cortou chute de Balza pela direita. Já aos 47, Pernía chutou forte de fora da área e fez o gol dos visitantes.

Segundo tempo

O técnico Eduardo Coudet fez uma alteração no time para o segundo tempo. Zaracho entrou no lugar de Pedrinho. No Carabobo, o treinador Juan Tolisamo manteve a mesma formação da primeira etapa.

Aos três minutos, Pernía cometeu falta em Hulk e foi expulso.

Allan chutou de fora da área aos 15 minutos. A bola foi para fora. Aos 18, Coudet fez nova alteração no Galo: Nathan Silva substituiu Mauricio Lemos.

Aos 22, quem chutou de fora da área foi o lateral Dodô. O goleiro Vachoux espalmou.

No Carabobo, Juan Tolisamo colocou Tortolero e Sosa nos lugares de Apaolaza e Covea, respectivamente, aos 23 minutos.

Goooolll!!!

Aos 27, o Galo chegou ao seu terceiro gol: Edenilson marcou, após receber de Paulinho.

Dois minutos depois, Edenilson e Paulinho deram lugar a Igor Gomes e Vargas, respectivamente. Aos 31, Hulk tocou para Vargas. O atacante chileno chutou e Vachoux defendeu.

Cuesta fez pênalti em Patrick aos 34. Vargas cobrou aos 36 e chutou para fora.

O técnico do Carabobo fez mais duas substituições aos 37. Bagayoko e Vargas substituíram Lujano e Balza, respectivamente. Pelo Galo, Coudet fez a última mudança aos 39: Patrick deu lugar a Hyoran.

Aos 44, Dodô desviou de cabeça após cobrança de falta do time do Carabobo pela direita.

Próximo jogo

O Galo volta a campo no sábado (4), às 16h30, contra o Democrata, no estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares. A partida é a última da primeira fase do Campeonato Mineiro. O Galo lidera o Grupo A com 17 pontos em sete jogos disputados. Invicto, soma 5 vitórias e 2 empates.

Público: 46.482

Renda: R$ 2.290.179,00

Árbitro: Diego Haro – (Peru/FIFA)

Árbitro Assistente 1: Michael Orue (Peru/FIFA)

Árbitro Assistente 2: Stephen Atoche (Peru/FIFA)

Quarto Árbitro: Augusto Menendez (Peru/FIFA)

Árbitro de Vídeo VAR: Silvio Trucco (ARG/FIFA)

AVAR 1: Jonny Bossio (Peru/FIFA)

Assistente de VAR: Carlos Partorino (URU/FIFA)

Assessor: Ednilson Corona (Brasil/FIFA)

Fonte: Agência Esporte