Atlético Mineiro vence o Fluminense na Arena MRV

A semana tem um feriado na próxima quinta-feira (2). Data de reflexão e uma oportunidade para relembrar daqueles que nos deixaram, o Dia de Finados passou a ser considerado feriado nacional em 2002, com a Lei 10.607. Em 2017, o Viva Maria falou sobre a data e fez um debate sobre a morte, dor, luto e a saudade.

Um pouco antes, ainda em outubro, há três datas que celebram a cultura nacional. A primeira delas é o Dia Nacional do Livro, comemorado hoje (29 de outubro). Estabelecida pela Lei Nº 5.191 de 1966, a data é uma oportunidade para promover a importância da leitura e do acesso aos livros na formação educacional das novas gerações e foi tema desta matéria da Agência Brasil em 2021.

No dia 31 de outubro, celebramos o Dia Nacional da Poesia, uma data instituída pela Lei Nº 13.131 de 2015 e o Dia do Saci. As duas datas vêm a reboque de outras celebrações. O Dia Nacional da Poesia é uma homenagem ao nascimento de Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX. A data e o “poetinha” foram tema do Rádio Animada, da Rádio MEC, em 2021.

O Dia do Saci cai o mesmo dia do chamado Dia das Bruxas (o Halloween). Trata-se de um dia para homenagear a essa figura folclórica e importante na cultura brasileira. Conhecido por suas travessuras e histórias que fazem parte do imaginário popular e personagem de séries como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele foi citado em uma matéria da Radioagência Nacional em 2021.

Fora da cultura, mas não menos importante, temos duas datas nesta semana. O dia 2 também é o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas, uma data reconhecida pela ONU que é uma oportunidade para refletir sobre a importância da liberdade de imprensa e a necessidade de proteger profissionais da imprensa.

No dia 4 de novembro, comemora-se o Dia das Favelas. Essa data faz referência à primeira vez que a palavra “favela” foi utilizada oficialmente para denominar uma ocupação popular no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Em 2021, o Revista Rio falou sobre a celebração.

Na semana temos, ainda, duas datas para recordar a memória de mais nomes relevantes na cultura brasileira. No dia 2 de novembro, a morte da cantora Jovelina Pérola Negra completa 25 anos. A trajetória dela foi lembrada no ano passado no Rádio Sociedade:

No dia 4 de novembro, completam-se 20 anos da data que Rachel de Queiroz nos deixou. Entrevistas dela nos anos 1970 e 1970 foram tema do Recordar é TV em 2018.

Confira a lista da semana do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

29 de Outubro à 4 de Novembro de 2023 29 Morte do filósofo, matemático e físico francês Jean le Rond d’Alembert (240 anos) – participou na edição da Encyclopédie, a primeira enciclopédia publicada na Europa Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral – comemoração instituída pela Organização Mundial da Saúde e pela Federação Mundial de Neurologia; tem por fim conscientizar e prevenir sobre esse mal que chega a atingir uma a cada 6 pessoas Dia Nacional do Livro – comemoração criada pela Lei Nº 5.191 DE 13 de dezembro de 1966, pela qual se obriga a celebração nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio do Brasil, sem interrupção dos trabalhos escolares 31 Morte do cineasta italiano Federico Fellini (30 anos) Dia Nacional da Poesia – instituída pela Lei Nº 13.131 de 3 de junho de 2015, tem por fim marcar a data do aniversário do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, que é considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX Dia do Saci Dia das Bruxas – comemoração tradicional nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda e outros lugares pelo mundo a fora; é festejada com personagens como bruxas, abóboras enfeitadas, zumbis etc., a partir da celebração do “Festival de Samhain” na Irlanda, uma festividade da mitologia Celta, que era iniciada a partir do Pôr-do-Sol de 31 de outubro no Hemisfério Norte, no final da temporada de colheitas Leia Também: Documentário sobre fotografia estreia na TV Brasil neste domingo Dia Mundial das Cidades 1 Início da visita da rainha Elizabeth II do Reino Unido ao Brasil (55 anos) Dia Mundial Vegano – comemoração internacional que tem sido festejada desde 1994 e que foi instituída durante a celebração do 50º aniversário da Sociedade Vegana do Reino Unido 2 Morte da cantora e compositora fluminense Jovelina Pérola Negra (25 anos) Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas – data reconhecida pela ONU Dia de Finados – comemoração de seguidores da Igreja Católica Apostólica Romana e Cristãos de outras tradições, que também é conhecida como “Dia dos Mortos” e “dia dos fiéis defuntos”; é celebrada com feriado no Brasil de acordo com a Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002 3 Dia Internacional da Reserva da Biosfera – comemoração instituída pela UNESCO para ser festejada no mês do aniversário do lançamento do programa Homem e a Biosfera, que veio a público entre 9 e 19 de novembro de 1971, e que está relacionado com a Rede Mundial de Reservas da Biosfera 4 Morte da escritora cearense Rachel de Queiroz (20 anos) Barack Obama é eleito como o 44° presidente dos Estados Unidos (15 anos) Dia das Favelas – oficializado por Minas Gerais através da LEI 20808, de 26/07/2013, faz referência à primeira vez que a palavra “favela” foi utilizada oficialmente, em 04 de novembro de 1897, para denominar uma ocupação popular no Morro da Providência, no Rio de Janeiro

Fonte: EBC GERAL