Atlético perde em São João Del Rei primeiro jogo da semifinal do Mineirão

Pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, o Atlético perdeu para o Athletic neste domingo (12), por 1 a 0, em São João Del Rei. Na partida de volta, no próximo sábado (18), ás 16h30, no Independência, qualquer vitória atleticana garante o Galo na 17ª final seguida do estadual.

JOGO

A primeira chance de perigo do Galo foi aos 14 minutos. Na jogada em profundidade com Rubens, Sasha por pouco não coloca para as redes após cruzamento.

Na boa trama do ataque atleticano, Igor Gomes cruzou e Vargas cabeceou para boa defesa do goleiro adversário.

O Athletic acertou a trave do goleiro Everson com Torrão.

O Galo seguiu criando as melhores chances. O volante Otávio arriscou de fora da área aos 30 minutos.

Everson fez grande defesa após chute de fora da área de David Braga.

Aos 45 minutos, a arbitragem marcou pênalti duvidoso assinalando toque de mão de Réver, que estava com o braço para trás e junto ao corpo. Jonathan marcou e fez para o Athletic

2° Tempo

Aos 13 minutos, Eduardo Coudet promoveu três alterações. Hulk, Paulinho e Hyoran entraram. Saíram Sasha, Vargas e Pedrinho.

Depois, Edenilson entrou na vaga de Igor Gomes

Hyoran, em cobra a falta, quase empatou o jogo

Aos 32 minutos, Hulk acertou a trave em cobrança de pênalti.

A última alteração do Galo foi Ademir no lugar Pavon.

Antes do segundo jogo contra o Athletic, o Galo volta a campo nesta quarta-feira (15), às 21h30, contra o Millonarios, pela Copa Libertadores.

Fonte: Agência Esporte