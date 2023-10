Atlético vence o Palmeiras no Allianz Parque pelo Brasileirão

Em uma atuação segura, o Galo venceu o Palmeiras por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (19), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 27ª rodada do Brasileiro. Hulk, no primeiro tempo, e Paulinho no segundo, fizeram os gols da vitória. É a quarta vitória Atleticana nos útimos cinco jogos no torneio.

Com o resultado, o Atlético chegou a 43 pontos na tabela de classificação e está a um ponto do G6. Na próxima rodada, domingo (22), recebe o Cruzeiro, na Arena MRV.

JOGO

O início do Galo foi fulminante. Com menos de dois minutos, Hulk, em uma de suas especialidades, soltou a bomba de fora da área e abriu o placar. Golaço.

Depois, em cinco minutos o Galo teve três chances. Na primeira, aos onze minutos, contra-ataque com Zaracho que cruzou para Paulinho. O camisa 10 desviou de primeira.

Em seguida, Hulk mandou outra bomba de fora, desta vez em cobrança de falta que o goleiro espalmou.

E na última, Alan Franco pegou de primeira um lindo chute que explodiu no travessão.

Everson trabalhou uma única vez no primeiro tempo quando defendeu chute de Piquerez

2ºT

No segundo tempo o time comando por Luiz Felipe Scolari foi um inteligente e continuou firme na marcação, e numa interceptação de passe de Saravia, o lateral deu um lindo passe para Paulinho que saiu do campo de defesa e em velocidade tocou na saída do goleiro para fazer um golaço. O 22º dele no Galo, na sua quinquagésima partida pelo Clube

No final da partida ainda teve tempo para Everson fazer uma defesa espetacular na finalização de Lopez.. E, por fim, Hulk quase fez o terceiro de falta no último minuto de jogo.

