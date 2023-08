Atlético vence o Santos no primeiro jogo da Arena MRV

A estreia que a massa esperava. Com dois gols de Paulinho, um em cada tempo, o Galo venceu o Santos por 2 a 0, neste domingo (27), no primeiro jogo oficial da Arena MRV, partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O cenário ideal para o primeiro triunfo no estádio. Festa da torcida e os três pontos conquistados.

Homenagem

Antes do jogo, onze jornalistas que se destacaram durantes anos na cobertura do Atlético como setoristas do Clube, foram homenageados pelo Galo. O Presidente Sérgio Coelho entregou a eles um diploma e uma camisa oficial.

Roberto Abras, Afonso Alberto ,Ronan Ramos ,Assad de Almeida, Arnaldo Viana ,Sérgio Carvalho, Roberto Nery, Agostinho dos Santos ,Clésio Giovanni ,Silvio Scalioni ,Silas Scalioni

Jogo

Não demorou muito para o Galo criar a primeira chance. Aos 30 segundos, Hulk tabelou e quase fez. O Atlético impôs o seu ritmo marcando a saída de bola do Santos. Pedrinho, esperto, roubou a bola na entrada da área, tocou para Paulinho que chutou forte. Hulk pegou o rebote do goleiro, mas a bola explodiu na zaga.

Só que aos 11 minutos, o camisa 10 do Galo foi certeiro. Paulinho recebeu lindo passe de calcanhar de Hulk e bateu no canto para fazer oPRIMEIRO GOL DA ARENA MRV.

Hulk também foi servido com um passe de calcanhar. Pavon ajeitou bonito, mas o chute do super-herói saiu.

Com 30 minutos da primeira etapa, a equipe santista ameaçou duas vezes com o atacante Marcos Leonardo. A última chance do primeiro tempo foi do Galo, quando Arana bateu forte de fora da área e o goleiro João Paulo espalmou.

2ºT

Na volta para o segundo tempo, Felipão promoveu a entrada de Alan Franco na vaga de Otávio.

A dupla Hulk e Paulinho funcionou novamente. O camisa 7 bateu a falta pela direita e Paulinho, de cabeça, fez o segundo dele e o do Galo no jogo. O 18º do atacante na temporada.

Aos 30 minutos, Scolari mexeu mais uma vez. Saravia no lugar de Mariano.

Hulk queria o seu gol e por pouco não fez. Aos 33 ele acertou uma bomba na trave direita de João Paulo.

Antes do fim do jogo, mais três alterações no Galo. Primeiro, Pedrinho deixou o campo aplaudido pelo torcedor e deu lugar a Igor Gomes. Nos minutos finais entraram Alan Kardec e Rubens, para as saídas de Paulinho e Hulk.

