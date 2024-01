Ato em SP pede punição a todos os envolvidos nos ataques de 8/1

Arquivo pessoal Imagens do galpão atingido pelo fogo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão na noite desta segunda-feira (8), no Jardim dos Oliveiras, na Grande São Paulo. Não havia registos de vítimas até a última atualização desta reportagem.

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi registrado na Avenida Hélio Ossamu Daikuara, e 14 viaturas, junto com 36 bombeiros, foram enviados ao local para prestar socorro.

19H40 Incêndio em galpão (antiga Aba Motors/material é uma espécie de resina muito inflamável) na Av Hélio Ossamu Daikuara, 100, Oliveiras/Embu das Artes; sem vítimas até o momento, 14 viaturas no atendimento e 36 bombeiros, aguardo informações do local. #193I pic.twitter.com/iZQZ0wlLgJ — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 9, 2024





