Ato voluntário de doar sangue, salva vidas

Costumeiramente no início de ano, com as férias, as pessoas saem do Estado para viajar e a demanda por doações de sangue passa a ser alta devido à complexidade dos atendimentos. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – Fhemeron, atua firmemente para que as doações continuem constantes nos hemocentros para que o estoque de bolsas de sangue possa atender às demandas.

A assistente social e gerente de captação de doadores da Fhemeron, Maria Luísa, ressalta que durante o mês de janeiro deste ano, com as campanhas de divulgação realizadas, as doações passaram a aumentar.

“Com o apoio do Governo de Rondônia e da imprensa em geral, tivemos um aumento de doações para um início de ano, pois chegamos a ter estoque crítico de bolsas. Pessoas que estavam há um longo tempo sem doar sangue, voltaram a doar e pessoas que nunca doaram, passaram a realizar este ato solidário, que chegou a ter 150 pessoas por dia passando pelo nosso hemocentro, somente em janeiro”, esclarece Maria Luísa.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salienta que as doações de sangue salvam vidas e além disso, fortalecem os hemocentros de todo o Estado, para manter os estoques regulares. “Cada pessoa que se dispõe a doar sangue, acaba abençoando alguém, pois são pacientes que, independente da necessidade e da tipagem sanguínea, precisam desta doação de sangue, que é um ato que salva vidas”, disse o governador.

OUTRAS DOAÇÕES

Na Fhemeron, em Porto Velho, também são realizadas doações de medulas e plaquetas, além de doações especiais para tratamentos contra doenças mais graves. É uma doação diferenciada, em que o doador já esteja fidelizado e tenha um biotipo diferente.

Pedro Costa e Silva, que é doador há dois anos, realizou uma doação de sangue especial, que será destinada a uma criança de dois anos, que sofre de anemia falciforme, sendo uma condição inata. “Sempre quis doar sangue e desde a primeira vez, sempre fui muito bem atendido. Em todas as vezes que me ligaram, estive à disposição para doar e essa doação que será destinada para essa criança, que não conheço, com certeza será de grande valia. Torço para que dê tudo certo e que o sangue sirva para dar continuidade ao tratamento”, agradeceu Pedro Costa.

ENDEREÇO DOS HEMOCENTROS

Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – Porto Velho

Rua Benedito de Souza Brito, s/nº, Setor Industrial

CEP 76.821-080. Porto Velho / Rondônia

Contatos: (69)3216-2234/2204 ou 0800 642 5744

Horários de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h30

Sábado – 7h15 às 12h

Unidade de Coleta e Transfusão de Ariquemes

Rua: Cassiterita, nº 3613 – Centro

Ariquemes – RO. CEP 76872-874

Contato: (69) 3535-2659

Horário de funcionamento: 7h às 13h

Unidade de Coleta e Transfusão de Ji-Paraná

Rua: Vilagran Cabrita, nº 1440 – Centro

Ji-Paraná – RO. CEP 76872872

Contato: (69) 3421-1615

Horário de funcionamento: 7h às 13h

Unidade de Coleta e Transfusão de Rolim de Moura

Av. Cuiabá Nº 5424, Bairro Planalto ao lado do Hospital Municipal.

Rolim de Moura – RO. CEP 76940-000

FONE: (69) 3442-1328

Unidade de Coleta e Transfusão de Cacoal

Av. Malaquita, s/nº – Bairro Josino Brito. Ao lado do Hospital Regional.

Cacoal – RO. CEP 76962308

Contato: (69) 3441-0821

Horário de funcionamento: 7h às 13h

Hemocentro Regional de Vilhena

Av. Jô Sato, nº 405 – Bairro Nova Vilhena.

Vilhena RO – CEP: 76980-000

Contato: (69) 3341-0821

Fonte: Governo RO