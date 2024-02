Atuação da Segurança Pública de Rondônia em bloco carnavalesco é reconhecida pela população de Porto Velho

Na Capital, centenas de foliões se reuniram para celebrar o tradicional bloco carnavalesco, referência na região Norte

As ações de Segurança Pública do estado de Rondônia durante o período de Carnaval, despertaram o reconhecimento da população pelo serviço prestado no sábado (10), em Porto Velho. Para eventos que reúnem centenas de foliões, como ocorreu na tradicional Banda do Vai Quem Quer, foi reforçado um esquema ostensivo de policiamento e vigilância para as festividades. Todas as medidas se segurança são implementadas pelo Governo, sob a coordenação da Polícia Militar do Estado (PMRO), em conjunto ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), visando garantir o bem-estar dos cidadãos, que vão prestigiar os eventos.

Participando do tradicional bloco carnavalesco da Capital, a foliã Mariana Rocha destacou a importância do implemento das ações. “O trabalho de Segurança Pública nos dá ânimo para vir desfrutar da festa com amigos e familiares de uma forma mais despreocupada. E este reforço para a proteção da população permite essa sensação, fazendo com que nos divirtamos por mais tempo”, frisou.

De acordo com Mauro Célio, a diversão é garantida quando as pessoas conseguem festejar. “Podemos nos divertir com mais tranquilidade, porque a segurança está bem adequada. O Governo do Estado e toda organização do evento estão de parabéns”, enfatizou o folião.

Em Rondônia, a novidade na segurança, neste ano, incluiu a instalação de câmeras nos percursos onde a festa acontece, a exemplo nas regiões Centro e Sul da Capital. A implantação do videomonitoramento favorece a identificação dos fatos e, consequentemente, o remanejamento de equipes do patrulhamento para a gestão da ordem pública nos eventos.

O comandante Regional de Policiamento I, tenente-coronel PM Wilton Amorim ressaltou sobre a relevância do serviço prestado nos eventos. “Temos um continente de mais de mil policiais militares empregados ao longo de todos os dias de Carnaval, e desta vez, um aparato tecnológico utilizado como medidas para proteger os cidadãos, a exemplo do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, drones, aeronaves, e mais de 10 câmeras de monitoramento entorno do circuito. Todas estas ações têm ajudado para intensificar nossa atuação nos diversos locais onde acontecem as festividades”, declarou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a necessidade da conscientização da sociedade para o momento. “É o papel do Estado garantir policiamento e outras ações importantes para proteger a comunidade que participa das festividades culturais, semelhante ao Carnaval. Contudo, o cidadão precisa celebrar este período com consciência, respeitando ao próximo e vivenciando a melhor alegria proporcionada nas festividades”, salientou.

GARANTIA NA SEGURANÇA

Com a concentração de muitas pessoas nas ruas, outro reforço do Governo do Estado é o atendimento à saúde dos foliões. O Corpo de Bombeiros atuou de forma estratégica, disponibilizando serviço pré-hospitalar, equipes especializadas, ações de combate a incêndio e demais situações de emergência.

Segundo o oficial do CBMRO, tenente-coronel, Jaime Fernandes, as medidas proporcionam um atendimento rápido e eficaz, garantindo assim, a proteção dos participantes. “Apenas neste sábado, contamos com efetivo de 40 militares, mais de 10 viaturas, desde unidades de resgate, ambulâncias, caminhonetes de busca e salvamento, caminhão de combate a incêndios e auto escada de resgate, para oferecer segurança à sociedade, com equipes preparadas, com a finalidade de prestar atendimento e orientação aos foliões”, enfatizou.

Além da PMRO e CBMRO, o Governo realizará várias ações ao longo do período de Carnaval, contando com a participação da Polícia Civil do Estado de Rondônia (PC), Polícia Técnico-Científica, Polícia Penal, além de equipes do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) e Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), atuando com atividades de conscientização aos participantes.

Fonte: Governo RO