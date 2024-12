Atuação do governo de RO em proteção e defesa do consumidor alcança resultados expressivos em 2024

Produtores da região da Zona da Mata foram beneficiados na segunda quinzena de dezembro com 120 mil toneladas de calcário dolomítico ensacado. A ação faz parte do programa do governo de Rondônia Mais Calcário, para oferecer mais produtividade às lavouras de pequenos agricultores familiares, sitiantes e chacareiros assistidos pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).

O calcário dolomítico ensacado é oferecido a custo zero para os produtores que trabalham com produções hortifrutigranjeiras, café e pecuária leiteira familiar. Além da assistência técnica da Emater-RO, as famílias estão inseridas em programas de desenvolvimento social como o Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA-Estadual) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A capilaridade da Emater-RO, que mantém escritórios nos 52 municípios e em 21 distritos, tem contribuído para que as políticas públicas de governo cheguem a todos os cantos do estado. O calcário chegou no distrito de Izidolândia e no município de Alta Floresta d’Oeste, beneficiando produtores de café e a comunidade indígena Rio Branco.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as políticas públicas de governo, para incentivo às atividades agropecuárias, tem garantido ao estado relevantes conquistas pela excelência em produção de café, leite e cacau, proporcionando aos mais de 170 mil beneficiários condições para produzir e melhorar a qualidade da produção. A distribuição de calcário tem sido fundamental para o fortalecimento da agricultura familiar.

De acordo com o diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, o calcário visa suprir as necessidades desses produtores que nem sempre têm condições para comprar o produto. “Quando o técnico da Emater chega na propriedade ele analisa a qualidade da terra e orienta a família recomendando o manejo e correção de solo, mas isso nem sempre é fácil para o pequeno produtor. Com a doação desse calcário, o sitiante e o chacareiro também terão condições de melhorar a sua produção, assim como qualquer outro produtor”, explicou.

SUSTENTABILIDADE

Durante a entrega do insumo aos sitiantes e chacareiros da região da Zona da Mata, o diretor-presidente da Emater-RO aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância da sustentabilidade, de proteger os recurso hídricos; não desmatar nascentes, protegendo as encostas. “O estado passou e ainda passa por um racionamento pluvial e, embora já esteja chovendo, a chuva chega com volume 50% abaixo do esperado. Precisamos pensar no futuro, para que as próximas gerações possam também usufruir das coisas boas que ainda temos hoje.”

