Atuação firme na “Operação Carnaval” resulta em recaptura de foragidos da Justiça, em Porto Velho

O Governo de Rondônia divulgou o Manual do Expositor da 11ª Rondônia Rural Show Internacional. Neste ano, a Feira será realizada entre os dias 20 a 25 de maio e terá como tema “A Agricultura na Amazônia”. No documento, Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) apresenta o cronograma de ações e os prazos a serem respeitados pelos organizadores e expositores. Os interessados em participar do evento terão que enviar assinado o Termo de Compromisso e Responsabilidade até o dia 22 de março às 18 horas através do e-mail [email protected].

Algumas regras deverão ser respeitadas, conforme o Manual. Não será permitido menores de 18 anos trabalhando na montagem e desmontagem das estruturas; proibida a venda de bebidas alcóolicas, mas estará liberada a degustação de marcas de expositores; proibido o uso de chamas e materiais radioativos, armazenamento de combustíveis e materiais corrosivos.

Sobre as vitrines tecnológicas, um dos locais mais visitados da Feira pelo público, as amostras deverão estar prontas até o dia 16 de maio. Os expositores terão responsabilidade preparo do solo, corretivos e uso de fertilizantes. Nesta semana, uma das primeiras ações das empresas foi realizar a limpeza dos lotes para o plantio das mudas. Os locais apresentam floradas dos girassóis se destacando entre os plantios de soja, milho, sorgo, café, cacau entre outras que compõem o cenário da maior feira da região Norte do Brasil.

NORMAS

No Manual, o expositor terá acesso às normas de segurança sobre uso de eletricidade, internet, drones, policiamento, destinação de resíduos, gramado e paisagismo, refeições, lanches e bebidas. As informações podem ser acessadas no Portal do Governo de Rondônia e na página da Rondônia Rural Show Internacional.

Para o governador Marcos Rocha, a Rondônia Rural Show já se consolidou como a maior Feira do agronegócio do Norte Brasil, batendo recordes seguidos de negócios e de público. “Nosso setor produtivo cresce a cada ano e a Rondônia Rural é a nossa vitrine. O Governo do Estado tem desenvolvido ações para o fortalecimento do agronegócio, alavancando a economia de Rondônia”, disse.

O secretário Luiz Paulo, titular da Seagri, explica que os técnicos estão trabalhando interna e externamente para levar mais uma grande edição da Rondônia Rural Show, fortalecendo ainda mais o agronegócio em Rondônia.

Fonte: Governo RO