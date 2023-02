AUDIÊNCIA PÚBLICA – Apresentação do relatório de metas fiscais de Porto Velho será na terça-feira (28)

Visita abordou parceria da instituição com o Município em diversos setores

Com o objetivo de estreitar possibilidades de parceria e iniciativas em diversos setores, o Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, recebeu nesta sexta-feira (24) a visita da nova diretoria do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae) no Prédio do Relógio, sede do Executivo Municipal.

Participaram da reunião os diretores Eduardo Fumyari Valente, do setor administrativo-financeiro, Alessandro Crispim Macedo, do setor técnico, e Clébio de Mattos, diretor-superintendente do Sebrae. Representando a Agência de Desenvolvimento do Município (ADPVH), o diretor técnico Leandro Dill também participou da reunião.

“A visita se deu como uma apresentação da nova diretoria à gestão do Executivo Municipal. Conversamos sobre as possibilidades de parceria em diversos setores, assim como das iniciativas dos programas Cidade Empreendedora e do Educação Empreendedora”, declarou o prefeito Hildon Chaves.

Ao longo dos últimos anos da gestão Hildon Chaves, o Sebrae Rondônia trabalhou em parceria com o município em diversos projetos, como empreendedorismo, construção civil, turismo, cadeia produtiva, entre outros.

Entre os trabalhos conjuntos mais recentes, e que fazem parte do programa Cidade Empreendedora, está o Mapeamento do Ecossistema de Inovação de Porto Velho, que apresenta informações de como viabilizar o desenvolvimento tecnológico e a inovação, com o foco na construção coletiva do desenvolvimento do município.

Texto: Beatriz Galvão

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO