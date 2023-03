Audiência Pública debate proposta de moradores da Região de Cacoal

A representatividade de todos os municípios que compõem a região de Cacoal foi destaque da segunda Audiência Pública de elaboração do Plano Plurianual 2024-2027 do Governo do Estado, realizada nesta quarta-feira (15), no município de Cacoal. Moradores dos municípios de Ministro Andreazza, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, São Felipe, Parecis e Cacoal, apresentaram suas propostas nos debates com a equipe do Governo do Estado, representada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog.

O PPA é um dos instrumentos de gestão pública que, de forma regionalizada, estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de quatro anos. Na cerimônia de abertura, a secretária da Sepog, Beatriz Basílio agradeceu a presença da população e frisou que as Audiências Públicas representam um ato democrático no direcionamento de recursos públicos. “O Governo do Estado quer estar mais próximo da população, disponibilizando produtos e serviços como Educação, Segurança Pública, Assistência Social, entre outros, com cada vez mais qualidade. Para isso, é preciso ouvir e debater diretamente com quem é usuário desse produto. Essa é a importância da participação de todos nesse processo”, enfatizou.

Estiveram presentes na solenidade de abertura, além de representantes da sociedade civil organizada, a presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional -Idep , Adir Josefa; o secretário de Educação de Primavera de Rondônia, Antônio Carlos da Silva; a vice-prefeita de Parecis, Fabiane Alves; o secretário de Planejamento de Primavera de Rondônia, Fábio Pereira; o secretário da Fazenda de Primavera de Rondônia, Vander Barbosa; o gerente regional da Emater, Samuel Guedes; o representante da Casa Civil do Governo do Estado, Paulo Roberto, entre outras autoridades estaduais, municipais e lideranças políticas que atuam na região.

No decorrer da programação, foram debatidos doze eixos temáticos envolvendo as áreas de Saúde, Segurança Pública, Educação, Assistência Social, Agronegócio, Cultura e Lazer, Desenvolvimento Ambiental, Turismo, Tecnologia e Inovação, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e Infraestrutura e Logística.

No eixo temático do Agronegócio, o representante da Associação Rural Campo Verde, localizada na linha 7, em Cacoal, debateu propostas para o fortalecimento dos incentivos da Agricultura Familiar, afirmando que é a segunda vez que o grupo participa da elaboração do PPA do governo e que desta vez, foi ainda melhor. “Nosso grupo se sentiu ouvido. A equipe da sala foi muito paciente e nos auxiliou a expressar nossas propostas, envolvendo os sitiantes e agricultura familiar da nossa região”, ressaltou.

O representante da sociedade civil, Eurico de Oliveira apresentou propostas no eixo temático de Esporte e Lazer. Morador da cidade de Cacoal, há 50 anos, disse que viu na audiência pública, uma oportunidade de falar do que gostaria que melhorasse na área. “Hoje as pessoas estão muito conectadas com a tecnologia, mas seu uso em excesso não é muito bom para a saúde mental. Então vejo no esporte e lazer, uma alternativa de as pessoas poderem ter um equilíbrio. Isso precisa ser aberto à discussão”, destacou.

O governador Marcos Rocha salientou a participação e o envolvimento da população nas audiências públicas para a construção do Plano. “É isto que estamos buscando. Além de cumprir a legislação, ouvir de fato a sociedade, assim, conseguiremos desenvolver políticas públicas mais próximas da realidade local”, ressaltou.

Na quinta-feira (16), a cidade de Rolim de Moura está sendo a sede dos debates.

Segue cronograma das atividades:

Dia 17, São Miguel do Guaporé;

Dia 20, Ji-Paraná;

Dia 21, Ouro Preto;

Dia 22, Jaru;

Dia 23, Ariquemes;

Dia 27, Guajará-Mirim; e

Dia 30, em Porto Velho.

Fonte: Governo RO