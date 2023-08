Audiência Pública em Ariquemes debate descentralização da saúde no Vale do Jamari

Ariquemes foi palco de uma audiência pública na última sexta-feira (25) à tarde, que reuniu autoridades, especialistas e a população em geral para discutir a situação crítica do Atendimento da Saúde de Média e Alta Complexidade na Região do Vale do Jamari. Solicitada por vereadores de Ariquemes da Comissão de Saúde e realizada pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), com apoio da Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, o evento debateu questões vitais para o acesso à saúde na região composta por nove municípios.

A audiência trouxe à tona a questão da regionalização da saúde no estado. Cláudia de Jesus destacou a importância de descentralizar os serviços de saúde, a fim de reduzir os longos deslocamentos enfrentados por pacientes que buscam atendimento no Hospital João Paulo II, localizado na capital, Porto Velho. Os relatos são de que pacientes permanecem na capital por até dois meses, sem recursos adequados. Situação que expõem a necessidade de uma solução para essa situação.

A interrupção das obras do Hospital Regional de Ariquemes, paradas há 7 anos, também esteve em pauta. Recursos federais foram destinados para a obra, porém, devido a ajustes técnicos necessários, esses recursos foram devolvidos. O governo do estado, por sua vez, não conseguiu cumprir prazos e apresentar documentos necessários, gerando frustração na população.

Cláudia de Jesus lembrou a insatisfação tanto da classe política quanto dos moradores em enviar pacientes exclusivamente para Porto Velho, enfatizando a necessidade de autonomia para definir políticas públicas na área da saúde. “Temos que fortalecer as regionais para mudar esse modelo. A gente ouve o clamor da população e busca soluções junto ao governador. Não é crítica, é nos envolver para ajudar a população”, explicou a deputada.

Além da deputada Cláudia de Jesus, estiveram presentes os deputados estaduais Pedro Fernandes, Luizinho Goebel, Alex Redano e Delegado Camargo, além de secretários municipais, vereadores, profissionais da saúde e a população em geral do Vale do Jamari.

Os encaminhamentos realizados pelos secretários municipais presentes na audiência foram direcionados à Secretária Executiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Michele Dutra. Situações que visam aliviar as demandas da região, com foco na priorização de cirurgias. Também foi solicitado à secretária que forme uma comissão em conjunto com os deputados para levar as demandas da população ao governo.

Durante a audiência, a questão da diálise também foi abordada. É o caso de pacientes de Jaru que estão sendo atendidos em Ariquemes devido à terceirização do serviço em Ji-Paraná. No entanto, a capacidade máxima de Ariquemes está sobrecarregada, obrigando a transferência de pacientes para Porto Velho.

Explicações

Michele Dutra esclareceu diversos pontos, incluindo os 50 leitos de UTIs em Ariquemes, financiados pelo Estado. Ela enfatizou que, embora tenham sido repassados R$ 23 milhões à região do Vale do Jamari este ano, o governo federal contribuiu apenas com R$ 10 milhões. A secretária também apontou a importância da atualização da tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), que está defasada e afeta a remuneração de hospitais e clínicas conveniados.

A gestora reconheceu o crescimento do estado e a necessidade de expandir a infraestrutura hospitalar para atender às demandas da população local. A audiência concluiu com um compromisso mútuo de buscar soluções para os desafios do sistema de saúde na região do Vale do Jamari, visando o bem-estar e o acesso adequado aos serviços médicos para todos os cidadãos.

A Secretária Executiva da Secretaria de Estado da Saúde assegurou que o governo do Estado está empenhado em reduzir o congestionamento das filas de cirurgias eletivas que abrange aproximadamente 35 mil pessoas em todas as regiões do estado. A meta é eliminar completamente a fila para procedimentos eletivos nas especialidades de urologia, ortopedia e cirurgia geral.

População participando da Audiência Pública sobre saúde em Ariquemes (Foto: Fabrícia Lopes)

Depoimentos

Anderson Godin – Secretário Municipal de Saúde de Buritis

“Ao tentarmos ajudar a saúde, muitas vezes enfrentamos dificuldades ao assumir demandas que não são nossas. A falta de clareza sobre os papéis de cada esfera – federal, estadual e municipal – torna complexa a definição de responsabilidades na área de saúde. Diferentemente da Educação, onde os papéis estão bem definidos para cada nível. As viagens para Porto Velho para levar pacientes já resultaram até em incidentes graves, como ônibus incendiados. A centralização do atendimento de saúde apenas na capital nos coloca em uma posição difícil.”

Evelyn Cristina – Secretária Municipal de Saúde de Cujubim

“O transporte de pacientes até Porto Velho é um desafio real para os municípios. Enfrentamos também dificuldades com a regulação do SUS. É fundamental descentralizar a saúde. Em nosso município, temos até falta de ambulâncias para o transporte, resultado da demora no tempo de deslocamento até os hospitais, o que é altamente prejudicial.”

Rodrigo Queiroz – Secretário Municipal de Saúde de Alto Paraíso

“Em Alto Paraíso, enfrentamos problemas com exames de imagem. As filas para esses exames são um dos nossos maiores desafios. Reconheço que houve melhorias na saúde estadual, mas é urgente realizar cirurgias eletivas para retirar as pessoas das filas de espera. A descentralização das ações é crucial.”

Marlene Vieira – Monte Negro

“Minha experiência mostra a realidade das viagens longas para tratamento. Cerca de 70% dos passageiros em um ônibus que vi seguindo para Porto Velho estavam buscando atendimento médico. Esse ônibus quebrou duas vezes no trajeto. Como alguém saudável, cheguei cansada em Ariquemes – imagine para quem estava doente? O sofrimento é imenso para quem mora longe.”

Sirlene Onório – secretaria de politicas sociais da cidade de Novo Horizonte

“É perturbador ver o constante desfile de ambulâncias na BR, quando esses pacientes poderiam receber tratamento nos municípios que são polos de atendimento. Investir em políticas preventivas de saúde e atendimento de alta complexidade é uma questão de humanidade.”

Euzilene Nascimento

“O SUS precisa ser fortalecido, pois ele nos pertence. Agradeço à deputada Cláudia por sua dedicação e coragem na defesa da população. Nós, mulheres, somos as mais afetadas pelo descaso na saúde.”

Raimundo Nonato – Conselho Estadual de Saúde

“Apesar de um projeto que começou com grande expectativa, o Hospital de Ariquemes acabou por se tornar um elefante branco. Entretanto, podemos nos orgulhar de Ariquemes ser uma referência em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em Atenção Primária”.

Aparício Feliz – Machadinho do Oeste

“Conhecemos bem as dificuldades, e elas são muitas. Temos pessoas esperando na fila de regulação do SUS por até três anos, e a desculpa é sempre a mesma: a pandemia. Pedimos que o governador assuma sua responsabilidade com a saúde. A solução está ao alcance, basta querer.”

Texto: Cristiane Lopes – Assessoria parlamentar.

Fonte: Assembleia Legislativa de RO