Audiência Pública no plenário da Alero debaterá o 1º Plano Geral de Outorgas Hidroviário

No dia 30 de novembro (quinta-feira), às 15h, será debatido no plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), a Audiência Pública do 1º Plano Geral de Outorgas (PGO) Hidroviário, com o objetivo de tratar e discutir os assuntos relacionados às ações prioritárias de estudos para a concessão das hidrovias do Rio Madeira, aprovado no dia 25 de outubro de 2023, pelo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Eduardo Nery, e pelo Ministro de Portos e Aeroportos (MPA), Sílvio Costa Filho.

De acordo com o documento aprovado, fica estabelecido que a exploração das vias navegáveis será realizada por meio de concessão ou de licitação. O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) convidou a população rondoniense para acompanhar a sessão que discute os possíveis impactos que possam surgir dessa possível concessão da Hidrovia do Madeira, relativamente às comunidades ribeirinhas, a condução de passageiros e ainda ao transporte de grãos e demais mercadorias em geral.

Segundo o parlamentar, a audiência é de suma importância, pois a Hidrovia do Madeira apresenta uma extensão navegável de 1.060 km, entre Porto Velho e a Foz, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas. Sendo 180 km dentro dos limites rondonienses e 876 km são amazonenses. “Nossa hidrovia tem uma característica fundamental de ser o principal meio de escoamento da produção de grãos, como soja, milho e açúcar, além de ser o meio de transporte de passageiros atendendo as comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira”, disse.

Para a Audiência Pública foram convidadas para participarem as seguintes instituições e personalidades:

– Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE/AM);

– Prefeitura Municipal de Manaus;

– Câmara Municipal de Vereadores de Humaitá;

– Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd);

– Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia (Seas);

– Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (Sedam);

– Ministério Público Federal (MPF);

– Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE/RO);

– Prefeitura Municipal de Porto Velho;

– Secretaria Municipal de Serviços Básicos de Porto Velho (Semusb);

– Secretaria Municipal de Obras de Porto Velho (Semob);

– Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Porto Velho (Semas);

– Câmara Municipal de Vereadores de Porto Velho (CM/PVH);

– Conselho Regional de Engenharia (Crea/RO);

– Sindicato dos Engenheiros do Estado de Rondônia (Senge/RO);

– Universidade Federal de Rondônia (Unir);

– Instituto Federal de Rondônia (Ifro);

– Faculdade São Lucas (Unisl);

– Faculdade Fimca;

– Faculdade Uniron;

– Faculdade Unama;

– Faculdade Católica de Rondônia (FCR);

– Faculdade Sapiens;

– Faculdade Unesc;

– Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero);

– Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio);

– Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon);

– Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae);

– Capitania Fluvial de Porto Velho;

– Empresa Cargill;

– Empresa Amaggi;

– Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit);

– Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama);

– Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph);

– Deputado Federal Fernando Máximo (União Brasil);

– Deputada Federal Silvia Cristina (PL);

– Deputado Federal Lúcio Mosquini (MDB);

– Deputado Federal Maurício Carvalho (União Brasil);

– Deputado Federal Coronel Chrisóstomo (PL);

– Deputado Federal Thiago Flores (MDB);

– Deputada Federal Cristiane Lopes (União Brasil);

– Deputado Federal Lebrão (União Brasil);

– Senador Confúcio Moura (MDB);

– Senador Marcos Rogério (PL);

– Senador Jaime Bagattoli (PL);

Texto: Ian Machado / Assessoria parlamentar

Foto: Divulgação / Dnit

Fonte: Assembleia Legislativa de RO