AUDIÊNCIA PÚBLICA – Porto Velho apresenta metas fiscais do último quadrimestre de 2022

Serão duas edições a cada mês

Oportunizar esportes, cursos profissionalizantes, serviços socioassistenciais, atividades sociais e de lazer à população da zona Leste é o motivo da existência da Praça CEU – o Centro de Artes e Esportes Unificados, administrado pela Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

Entre as ações que beneficiam a comunidade, surgiu, em 2021, o Cine CEU, com o objetivo de levar entretenimento às crianças de escolas municipais da região, com idades de 7 a 13 anos, tirando da rotina de sala de aula e oferecendo a experiência completa de ir ao cinema, com pipoca e refrigerante.

O contato com o cinema pode, sobretudo, ser um recurso didático, podendo influenciar as crianças a desenvolver novas habilidades na área das artes, como a interpretação, expressão oral e artística, escuta sensível, dentre outros.

“Nós estamos executando o projeto Cine CEU pelo segundo ano e nossa proposta é contemplar as crianças que moram na zona Leste da nossa capital, porque entendemos que, para além do lazer e entretenimento, o cinema enquanto recurso pedagógico é muito importante na educação em geral e principalmente na educação infantil. Por meio desta iniciativa estimulamos o desenvolvimento de habilidades como oralidade, capacidade de discussão e debate, observação, interpretação, comunicação, entre tantas outras. Neste ano estão previstas duas edições mensais, sempre buscando a valorização das nossas características culturais”, ressalta a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra.

O Cine CEU terá duas edições a cada mês, iniciando nesta sexta-feira (3), com os 187 alunos do Ballet da Semdestur, promovendo integração e lazer. A ação é oferecida pela Semdestur, através do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico e do Grupo Gestor da Praça CEU.

Texto: Isabella Leite

Fonte: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO