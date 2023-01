Aumentar a visibilidade e reforçar os potenciais turísticos de Rondônia são metas da Setur para 2023

O setor turístico é uma das importantes pautas para o desenvolvimento de Rondônia. Em 2022, o Governo do Estado, por meio da Superintendência Estadual de Turismo – Setur realizou vários trabalhos para mostrar os potenciais turísticos do Estado, que contou com a vinda de representantes do Governo Federal para conhecer os projetos que são feitos para fortalecer o setor.

O governador do Estado, Marcos Rocha, destaca que, Rondônia “possui grandes pontos turísticos e investimentos foram aplicados em projetos e melhorias feitas em locais para a disposição da população. Com o desenvolvimento de projetos, a proposta é atrair mais gente para nosso Estado, para que conheçam as belezas naturais”.

Um dos projetos é o “Amigos do Turismo”, que de acordo com o gestor da Setur, Gilvan Pereira Júnior, “traz para o Estado uma valorização das pessoas que de fato, já vêm trabalhando com o turismo há alguns anos. É um projeto que aos poucos, vai alcançando a todos que trabalham neste setor, sendo um reconhecimento do Governo de Rondônia”.

Gilvan Pereira salienta que “todas essas pessoas vêm desempenhando um papel importante no trade de turismo e o propósito, é ter uma aproximação do Estado com essas, mostrando como o Governo de Rondônia tem olhado nesta gestão para que o turismo seja mais forte, fomentando a geração de mais empregos e renda”.

FOMENTO

Gilvan Pereira ressalta que, com o período de férias, muitos servidores e pessoas da iniciativa privada aproveitam para conhecer o Estado de Rondônia, que possui muitas opções de turismo em Porto Velho, Cacoal e outros que abrangem a pesca esportiva, cultura e a história.

LOCAIS TURÍSTICOS

O Estado também tem muitas cachoeiras, como no município de Alto Alegre dos Parecis, resorts, como em Ouro Preto do Oeste, parques aquáticos em Cacoal, e em Porto Velho, que contam com estruturas com área verde, além da força dos balneários, que no período de estiagem, a população comparece em peso.

“Queremos mostrar Rondônia para o Brasil e o mundo, sendo uma das metas do Governo do Estado, aumentando mais a visibilidade como o ‘Famtour’, por meio das redes sociais, que mostramos vários locais de atrativos turísticos, concursos como ‘Viva Rondônia’ e o ‘Meu Município, Minha Rondônia’, para possuirmos um banco de dados com as fotos dos pontos turísticos do Estado e outras ações, para continuarmos impulsionando o turismo”, finalizou Gilvan Pereira.

Fonte: Governo RO