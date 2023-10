Aumento de 12,2% do diesel diminui poder de compra dos produtores, segundo o Cepea

O aumento de 12,2% no preço médio do diesel em setembro, comparação com o mês anterior, reduziu o poder de compra dos produtores de soja segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), instituição de pesquisa econômica que pertence à Universidade de São Paulo (USP).

Segundo a entidade em setembro a venda de uma saca de soja permitiu a compra de 20,2 litros de diesel, em comparação com os 22,7 litros em agosto de 2023 e os 24,1 litros em setembro de 2022. Isso representa uma queda de 10,8% e 16,2%, respectivamente, no poder de compra dos produtores.

Os pesquisadores do Cepea explicam que o aumento nos preços do diesel está relacionado à elevação dos preços do petróleo no mercado global, com o barril de petróleo WTI subindo 9,9% em setembro e 6,1% em um ano.

Fonte: Pensar Agro