Aulas são abertas ao público e acontecem na Praça CEU todas as terças e quintas-feiras, a partir das 19h15

Melhora da saúde física e mental, além do aumento da autoestima, são alguns dos benefícios percebidos pela diarista Andréia Maciel, após iniciar as aulas de zumba há seis anos. Ela é uma das mais de 300 participantes da atividade que acontece todas às terças e quintas-feiras na quadra coberta do Centro de Artes e Esportes Unificados, conhecido como Praça CEU, zona Leste de Porto Velho.

“Na época em que conheci o projeto eu estava muito acima do peso e ainda sofria de depressão e ansiedade. Eu olhava no espelho e não me amava totalmente. Um dia vim apenas fazer uma caminhada na frente da praça e vi a aula de zumba acontecendo. Comecei por curiosidade e hoje a minha vida toda mudou por isso”, contou a aluna.

A ação é da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). De forma rotativa, mais de 300 participantes, entre homens e mulheres, comparecem às aulas. “A Zumba faz parte das atividades oferecidas na Praça CEU, com a intenção de promover a saúde e lazer da população. Mais do que só praticar atividades, é um momento de encontro dos participantes, onde eles se sentem melhor, melhoram o condicionamento físico, queimam calorias, fazem amizades e superam doenças psicológicas”, explicou a titular da Semdestur, Glayce Bezerra.

O Centro Unificado de Artes e Esportes, é o local onde a Prefeitura de Porto Velho oferece diversos serviços gratuitos à população, como emissão de RG, cadastramento em vagas do Sine Municipal, aulas de ballet, esportes e cursos profissionalizantes.

“Quem quiser participar, é só colocar um tênis e uma roupa adequada e ir ao centro nos dias e horários das aulas. Temos alunos que vão ao médico e que comprovam a melhora da saúde. Agradeço o espaço da Prefeitura, que nos possibilita poder ajudar na promoção da saúde física e mental, além da autoestima dessas pessoas. Temos alunos com idades variadas, que vão desde adolescentes, até idosos com quase noventa anos”, declarou a instrutora de zumba, Luana Santos.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Há vagas abertas para cursos de capacitação profissional na Praça CEU, através da parceria da Semdestur e do Senac Rondônia. São 20 vagas para o curso de Operador de Computador, com aulas no período de 21 de agosto até 26 de outubro, das 14h às 18h. Outras 40 vagas estão disponíveis para curso de Finanças para Vendas, ministradas no período de 28 de agosto até 1º de setembro, das 19h às 22h, e mais 40 vagas para o curso de Planejamento Financeiro para o Comércio, que acontecerá de 4 a 14 de setembro, das 19h às 22h.

Para se inscrever, a pessoa deve ser maior de 15 anos e levar os seguintes documentos em mãos: cópias do RG, CPF e comprovante de residência. As inscrições para os cursos gratuitos vão até a sexta-feira (18), na secretaria da Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, nº 1770, bairro JK, no horário de 8h às 13h30. Mais informações: (69) 98423-4091.

