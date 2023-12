Autoridade eleitoral do Maine desqualifica Trump da primária em março

A principal autoridade eleitoral do do Maine desqualificou nesta quinta-feira (28) Donald Trump da cédula para a eleição primária presidencial no estado no próximo ano, tornando-se o segundo estado a barrar o ex-presidente por seu papel no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

A secretária de Estado do Maine, Shenna Bellows, uma democrata, concluiu que Trump, o favorito para a indicação republicana em 2024, incitou uma insurreição quando espalhou falsas alegações sobre fraude eleitoral na eleição de 2020 e, em seguida, pediu a seus apoiadores que marchassem em direção ao Capitólio para impedir que os parlamentares certificassem a votação.

Bellows suspendeu sua decisão até que a Suprema Corte do estado se pronuncie sobre o assunto.

A decisão foi tomada depois que um grupo de ex-parlamentares do Maine disse que Trump deveria ser desqualificado com base em uma disposição da Constituição dos Estados Unidos que proíbe as pessoas de ocuparem cargos se elas se envolverem em “insurreição ou rebelião” depois de terem prestado juramento aos Estados Unidos.

A decisão, que pode ser objeto de recurso em um tribunal estadual, aplica-se apenas às eleições primárias de março, mas pode afetar o status de Trump nas eleições gerais de novembro. É provável que aumente a pressão sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos para resolver questões sobre a elegibilidade de Trump em todo o país de acordo com a disposição constitucional conhecida como Seção 3 da 14ª Emenda.

Trump foi indiciado em um processo federal e no estado da Geórgia por seu papel na tentativa de reverter a eleição de 2020, mas não foi acusado de insurreição relacionada ao ataque de 6 de janeiro. Ele lidera as pesquisas de opinião por uma grande margem na disputa pela indicação republicana em 2024.

O principal tribunal do Colorado desqualificou Trump em 19 de dezembro da cédula de votação das primárias do estado, tornando-o o primeiro candidato na história dos EUA a ser considerado inelegível para a Presidência por se envolver em insurreição.

Trump prometeu recorrer da decisão do Colorado à Suprema Corte e criticou as contestações das cédulas como “antidemocráticas”. O Partido Republicano no Colorado entrou com seu próprio recurso na Suprema Corte na quarta-feira (27).

Tentativas semelhantes de desqualificar Trump em outros estados foram rejeitadas. A Suprema Corte de Michigan, um estado fundamental no campo de batalha das eleições gerais, recusou-se na quarta-feira a ouvir um recurso sobre a elegibilidade de Trump para ocupar o cargo.

O Maine é classificado como provavelmente democrata pelos analistas eleitorais não partidários, o que significa que o presidente norte-americano, Joe Biden, deverá vencer no estado. Mas Trump obteve um voto do Maine no Colégio Eleitoral nas eleições de 2016 e 2020, devido a uma configuração incomum que permite que o estado divida seus quatro votos do Colégio Eleitoral.

Os candidatos devem obter 270 votos do Colégio Eleitoral nacional para conquistar a Presidência.

Diferentemente de outros estados, Bellows, que supervisiona as eleições no Maine, foi obrigada a fazer uma determinação inicial sobre a desqualificação antes que ela fosse considerada pelos tribunais.

Os advogados de Trump contestaram que ele tenha se envolvido em insurreição e argumentaram que seus comentários aos apoiadores no dia do ataque ao Capitólio em 2021 estavam protegidos por seu direito à liberdade de expressão.

Sua equipe jurídica também apresentou vários argumentos processuais, inclusive que a elegibilidade nos termos da Seção 3 não foi mencionada na documentação exigida que Trump apresentou para estar na cédula de votação no estado.

Uma decisão da Suprema Corte dos EUA no caso do Colorado pode resolver a questão em todo o país. A maioria conservadora de 6 a 3 da Suprema Corte inclui três juízes nomeados por Trump.

* Colaborou Dan Whitcomb

