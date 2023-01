Autoridade russa faz alerta sobre risco de Terceira Guerra Mundial

Ansa Guerra na Ucrânia completará um ano no dia 24 de fevereiro

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, disse nesta segunda-feira (23) que o regime de Vladimir Putin percebeu que o mundo está se aproximando do risco de uma Terceira Guerra Mundial.

“O mundo se aproxima do risco de uma Terceira Guerra Mundial diante dos preparativos agressivos contra a Rússia”, declarou o ex-presidente da Rússia à agência Tass.

O aliado de Putin explicou que “a operação especial que está sendo realizada na Ucrânia foi uma medida forçada e extrema, uma resposta à preparação de agressão por parte dos Estados Unidos e dos seus satélites”.

“É óbvio que o mundo se aproximou da ameaça de uma Terceira Guerra Mundial pelo que aconteceu”, acrescentou Medvedev.

Alerta de guerra nuclear

Recentemente, ele já havia dito que a derrota do país no conflito contra a Ucrânia pode desencadear uma guerra nuclear. A invasão da Rússia completa um ano no dia 24 de fevereiro.

“Baladeiros políticos subdesenvolvidos repetem como mantra: ‘para obter a paz, a Rússia precisa perder’. Nunca lhes ocorre trazer a seguinte conclusão elementar disso: a derrota de uma potência nuclear numa guerra convencional pode levar a uma guerra nuclear. Potências nucleares não perdem conflitos em que seu destino está em jogo”, escreveu no Telegram.

Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, endossou o discurso do ex-presidente da Rússia. “Está de acordo com a doutrina nuclear russa”, disse.

Fonte: IG Mundo