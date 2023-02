Autoridades pedem busca em vulcão após encontrarem destroços de avião

Philippine News Agency Destroços de avião foram encontrados no último domingo (19)

Autoridades filipinas lançaram uma missão de busca no topo de um vulcão, nessa segunda-feira (20), após encontrarem destroços suspeitos de um avião desaparecido que transportava dois australianos, um piloto filipino e um membro da tripulação.

A aeronave Cessna 340 tinha a capital Manila como destino quando perdeu contato com o controle de tráfego aéreo no sábado (18), após deixar o Aeroporto Internacional de Bicol, na província de Albay, segundo a Autoridade de Aviação Civil das Filipinas (CAAP, em inglês).

Os dois australianos , Simon Chipperfield e Karthi Santhanam, trabalhavam em uma empresa geotérmica com sede em Manila, a Energy Development Corp.. A equipe de emergências da companhia disse ter localizado destroços a uma altitude de cerca de 1.823 metros perto do vulcão Monte Mayon, que entrou em erupção pela última vez em 2018.

As autoridades ainda trabalham para chegar até os destroços e verificar se eles pertencem ao avião desaparecido, disse o porta-voz da CAAP, Eric Apolonio, à emissora estatal PTV ontem.

“Só temos fotos aéreas – as fotos do drone – mas não podemos confirmar se é a referida aeronave. Nossos investigadores de acidentes precisam ver o local real do acidente no solo”, afirmou. “Precisamos encontrar o avião antes de podermos determinar o que causou o acidente”.

Os destroços da aeronave estão perto de um “local de perigo permanente” e uma determinada “zona de exclusão aérea” ao redor do vulcão. Além disso, as chuvas fortes e o risco de deslizamentos de terra dificultam as buscas.

Mais de 200 pessoas foram mobilizadas para operação de busca e resgate, conforme a agência estatal de notícias filipina. Entre a equipe, estão 34 veículos, 11 drones e quatro cães K9.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo