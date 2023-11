Essa foi a primeira vez que a atleta participou de competição nacional

A atleta porto-velhense Juliana Beatriz, de 12 anos, que é contemplada pelo programa Talentos do Futuro, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), vai fechar o ano de 2023 com motivos para comemorar. A esportista se sagrou campeã brasileira de Judô, na categoria sub-13, até 52 kg.

O Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô aconteceu na cidade de Recife (PE), no último sábado (25). Foi uma competição de alto nível, com lutas difíceis e adversárias fortes, mas Juliana persistiu e garantiu o ouro para Porto Velho. O evento é um dos mais importantes da modalidade no Brasil e reúne os melhores atletas do país, de diferentes estados para mostrarem as habilidades no tatame e buscarem o título nacional.

De acordo com a atleta, foi uma experiência inesquecível e importante para a trajetória na modalidade. “Foi muito emocionante participar dessa competição, uma experiência que jamais vou esquecer. E trazer essa medalha para Porto Velho é uma satisfação. Agradeço à Semes pelo apoio e à professora Alda que me incentivou em todos os momentos”, disse Juliana.

A judoca é aluna da professora Alda Cristina, que acompanhou a atleta na competição. “Estou muito feliz com o resultado, uma atleta de Porto Velho com destaque nacional, mostra o trabalho que está sendo realizado pelo programa Talentos do Futuro e o compromisso da Prefeitura em dar atenção às nossas crianças e jovens. Vamos continuar com esse trabalho para que no ano que vem, a gente consiga trazer mais resultado”, conclui a professora.

Juliana Beatriz está há três anos no programa realizado pela Semes. Atualmente a judoca está na faixa amarela. A atleta é bicampeã estadual da Liga de Judô do Estado de Rondônia.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, a vitória da atleta mostra que o programa está no caminho certo. “Estou muito feliz com esse resultado. Essa medalha de ouro representa muito mais do que o primeiro lugar, mostra o trabalho que é desenvolvido pela Prefeitura, e agora estamos colhendo os frutos. Parabéns a Juliana e também ao Anthony Gustavo, que participaram da competição”, finaliza.

