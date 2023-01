Av. Carlos Caldeira Filho terá inversão de sentido em horários de pico

A Av. Carlos Caldeira Filho, com 4.660m, uma das mais importantes vias da zona sul, terá um dos sentidos da via invertido nos horários de pico a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro. No pico da manhã, entre 6h e 9h, os dois sentidos da avenida serão utilizados para motoristas que seguem rumo ao centro. À tarde, entre às 17h e 20h, os dois sentidos darão vazão aos motoristas que vão para o bairro. A inversão acontecerá nos horários de maior fluxo de veículos, sempre de segunda a sexta, exceto aos feriados. O trecho de inversão será entre a Estrada de Itapecerica e a Av. Giovanni Gronchi.

O objetivo é aumentar a capacidade veicular da Av. Carlos Caldeira Filho para o sentido com maior demanda de tráfego durante os picos da manhã e tarde, diminuindo o tempo de percurso dos usuários. A operação vai beneficiar cerca de 2.200 veículos que circulam na via por hora nos horários de pico.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai aumentar a presença de agentes ao longo da avenida. As equipes também vão monitorar e orientar o trânsito na região, a travessia nas faixas de pedestres, além de manter as condições de fluidez e a segurança de todos os usuários da via.

Também será feito o incremento da sinalização de regulamentação e advertência para viabilizar a operação de inversão. Serão instaladas 160 novas placas de sinalização vertical e implantados 300 m² de sinalização horizontal (pintura de solo). Todos os semáforos da avenida passarão por reconfiguração, haverá a implantação de 41 novos grupos focais, 20 faixas de vinil, 90 banners informativos e 25 painéis de mensagens variáveis.

Rotas alternativas

Os veículos que chegam pela Av. João Dias e Av. Giovanni Gronchi, e que acessavam a Av. Carlos Caldeira Filho no sentido bairro, durante a operação de inversão do pico manhã, de segunda à sexta, das 6h às 9h, deverão seguir pela Estrada de Itapecerica sentido bairro e, assim, chegar às vias de acesso aos bairros ao longo da Carlos Caldeira Filho por meio da Av. das Belezas, Estrada do Campo Limpo, Rua Rogério de Paula Brito e Rua Túlio Magnaine.

Os veículos com origem na Estrada de Itapecerica e Av. Elis Maas, que acessavam a Av. Carlos Caldeira Filho no sentido centro, durante a operação de inversão do pico tarde, de segunda à sexta, das 17h às 20h, deverão seguir pela Estrada de Itapecerica sentido centro e assim acessar a Av. Giovanni Gronchi, Av. João Dias, Pte. João Dias e Marginal Pinheiros.

Fonte: IG Nacional