Avaí vence o Ceará-CE, em despedida da Ressacada na temporada 2022

Avaí e Ceará-CE se enfrentaram no estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada), nesta quarta-feira (09.11), em compromisso válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Assaí Série A 2022.

Vitória do Avaí, pelo placar de 2 a 0, com gols de Natanael, aos 4 minutos da etapa final, e Mateus Sarará, aos 44`2T. Aos 18 minutos do tempo final, o Ceará teve a chance de empatar, em cobrança de penalidade máxima, mas Vlademir fez duas milagrosas defesas! Mendoza cobrou e o goleiro Vladimir defendeu! No rebote, Mendoza dominou no peito e chutou forte para nova defesa de Vladimir! Lucas Ventura, aos 43`2T, quase fez o segundo do Avaí, mas a bola ficou na trave. E o segundo veio aos 44, com gol de Mateus Sarará, de cabeça. Placar final Avaí 2×0 Ceará.

Com o resultado, o Avaí soma agora 32 pontos, ocupando a 19ª colocação na competição. Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o Flamengo-RJ, no dia 12 de novembro, às 16 horas, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ. A disputa é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2022.

NA HISTÓRIA

Agora, de acordo com o pesquisador e historiador oficial do Avaí Futebol Clube, Spyros Apóstolo Diamantaras, Avaí e Ceará-CE se enfrentaram 29 vezes na história. O Avaí venceu 13 vezes, empatou oito e perdeu oito. O Leão fez 39 gols e sofreu 24.

PRÓXIMO JOGO

Será diante do Flamengo-RJ, em disputa válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Assaí Série A 2022. A bola vai rolar às 16 horas do dia 12 de novembro (sábado), no Maracanã, no rio de Janeiro-RJ.

FICHA TÉCNICA

Jogo: Avaí 2×0 Ceará-CE

Competição: Brasileiro Assaí Série A 2022 (37ª rodada)

Data: 09/11/2022 – Hora: 19 horas

Estádio: Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada) – Local: Florianópolis, Santa Catarina

ÁRBITROS EM CAMPO

Árbitro Assistente 1: Alex Ang Ribeiro-SP

Árbitro Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa-SP

Quarto Árbitro: Diego da Costa Cidral-SC

Analista de Campo: Claudemir Maffessoni-SC

Árbitro de Vídeo: Thiago Duarte Peixoto-SP

AVAR: Adriano de Assis Miranda-SP

Observador de VAR: Roberto Perassi-RJ

PÚBLICO E RENDA

Público total: 2.025

Renda: R$ 36.990,00

Ingressos vendidos: 245

Renda Ingressos: R$ 9.270,00

Sócios: 1.386

Renda Sócios: R$ 27.720,00

Não Pagantes: 205

Crianças: 189

ESCALAÇÃO DO AVAÍ

Vladimir; Thales, Wellington, Felipe Silva, Natanael e Lucas Ventura; Bruno Silva (Jean Cléber) e Eduardo (Mateus Sarará); Pablo Dyego, Vitinho (Muriqui) e Marcinho (Lucas Silva)

TÉCNICO: Fabrício Bento

ESCALAÇÃO DO CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba (Buiú), David Ricardo e Luiz Otávio; Victor Luis, Richardson (Erick), Richard Coelho (Cléber), Vina, Mendoza e Lima; Jô

TÉCNICO: Juca Antonello

CARTÕES AMARELOS

AVAÍ: Pablo Dyego, Vitinho, Mateus Sarará

CEARÁ-CE: Luiz Otávio, Richardson, Richard Coelho, David Ricardo, Erick

GOLS

AVAÍ: Natanael, aos 4`2T e Mateus Sarará, aos 44`2T

Fonte: Agência Esporte