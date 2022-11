Avaí vence o Flamengo em pleno Maracanã na despedida dos “Diegos”

Tarde de despedidas no Maraca! No último jogo de Diego Alves e Diego Ribas com o Manto Sagrado, o Flamengo acabou sofrendo a virada e perdeu para o Avaí por 2 a 1 neste sábado (12.11), pela 38ª rodada do Brasileirão. Mas nada que apagasse o brilho da festa que a Nação Rubro-Negra fez para os ídolos!

Antes de a bola rolar, Diego Alves e Ribas mandaram um recado especial de despedida para as mais de 60 mil pessoas presentes no estádio:

“Em 2017, recebi o chamado de vocês nas minhas redes sociais. A hashtag era #VemSerFelizNoMengão. E hoje posso falar: EU FUI FELIZ PRA [email protected]@%#O AQUI”, disse o goleiro.

“As dificuldades que passei, as alegrias que vivi… me tornaram uma pessoa melhor. E queria dizer pra vocês: valeu a pena. Eu amo vocês!”, declarou o meia.

O jogo

O Flamengo começou a partida trocando passes com tranquilidade. Logo no primeiro minuto, Rodinei levou na linha de fundo, cruzou na área, mas a defesa do Avaí fez o corte. Em seguida, Cebolinha pegou uma sobra na grande área e rolou para Ayrton Lucas soltar a bomba. A bola passou à direita do goleiro.

Aos 9’, o Fla escapou bem pelo lado esquerdo com Marinho, que invadiu a área e bateu forte para boa defesa de Glédson. O time rubro-negro pressionava o Avaí em seu campo de defesa e criava oportunidades de gol. Aos 16’, Rodinei recebeu passe de João Gomes, invadiu a área e chutou, mas a bola foi desviada no meio do caminho.

O Mengão chegou a balançar as redes com Gabi, mas após revisão no VAR, foi marcado impedimento na jogada. Aos 32’, o Avaí saiu em contra-ataque, Lucas Ventura sai cara a cara com Diego Alves, que fez ótima defesa, sendo ovacionado pela Nação Rubro-Negra.

De tanto insistir, o Mais Querido inaugurou o marcador no Maraca aos 41’. Marinho escorou a bola para o meio da área pelo alto, o zagueiro Wellington tentou afastar, mas cabeceou contra o próprio patrimônio: 1 a 0. Já nos acréscimos da primeira etapa, o Avaí deixou tudo igual com Marcinho, que aproveitou o bate-rebate dentro da área para estufar as redes: 1 a 1.

Na volta do intervalo, Dorival Júnior mexeu na equipe tirando Marinho e colocando o jovem André Luiz em seu lugar.

Aos 10’, Diego Ribas se despediu definitivamente dos gramados. O meia, que foi substituído por Thiago Maia, foi saudado pelos seus companheiros e pela Nação Rubro-Negra, que gritou a pleno pulmões seu nome no Maraca. Antes de deixar o campo, o jogador entregou a camisa 10 a Gabigol, que muito provavelmente vestirá o número a partir de 2023.

A cena se repetiu minutos depois quando Diego Alves saiu de campo para dar lugar a Hugo. O goleiro também foi ovacionado aos gritos de “P#[email protected] QU3 [email protected], É O MELHOR GOLEIRO DO BRASIL!”

Após as homenagens, o Flamengo seguiu trocando passes com calma, até que aos 33’ foi surpreendido com o segundo gol do Avaí, marcado pelo zagueiro Felipe Silva: 1 a 2. O jogo terminou com derrota para o Rubro-Negro, mas nada que estragasse a linda festa no Maraca para a despedida de dois grandes ídolos do Mengão que marcaram essa atual geração com muitos títulos e empenho dentro de campo.

Está encerrada a temporada 2022 para o Flamengo, com duas conquistas importantes para a vasta galeria de troféus da Gávea: Tetra da Copa do Brasil e o Tri da Libertadores!

Ficha técnica

Flamengo 1×2 Avaí

Campeonato: 38ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã-RJ

Data e hora: 12/11/2022 às 16h

Arbitragem: Edina Alves Batista (SP), Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Cartão amarelo: Lucas Ventura (AVA)

Gols: Wellington (contra aos 41’1ºT), Marcinho (49’1ºT) e Felipe Silva (33’2ºT).

Flamengo: Diego Alves (Hugo); Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Diego (Thiago Maia), João Gomes (Matheuzinho) e Vidal (Kayke David); Marinho (André Luiz), Everton Cebolinha e Gabi. Técnico: Dorival Júnior.

AVAÍ: Glédson; Thales, Wellington, Felipe Silva e Natanael (Diego Matos); Lucas Ventura, Jean Cléber e Eduardo (Andrey); Vitinho, Marcinho (Felipinho) e Pablo Dyego (Gaspar). Técnico: Fabrício Bento.

Fonte: Agência Esporte