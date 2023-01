Avalanche atinge rodovia no Tibete e deixa 20 mortos

Reprodução: commons Avalanche no Tibete deixa 20 mortos e 8 desaparecidos

Uma avalanche na cidade de Nyingchi , no Tibete , deixou 20 mortos e oito desaparecidos, informou a mídia estatal na sexta-feira (20).

O jornal chinês Global Times informou que cinquenta e três sobreviventes foram encontrados, cinco dos quais ficaram gravemente feridos.

A avalanche ocorreu na terça-feira (17), na região tibetana do Himalaia . A neve atingiu um trecho da estrada entre o vilarejo de Pai, no condado de Mainling, e a saída do túnel Doxong La, no condado de Medog, por volta das 20h local.

De acordo com as autoridades municipais de Nyingchi, várias pessoas foram soterradas dentro de seus carros.

Foram enviadas 696 equipes de resgate profissionais até as 14h05 local desta sexta-feira e o trabalho de resgate ainda está em andamento, informou a CCTV.

Avalanches são frequentes no Himalaia. Em outubro passado, 26 pessoas morreram no lado indiano da cordilheira quando uma massa de neve desabou do Monte Draupadi ka Danda-II.

