Avançam as negociações do PCCR dos servidores do DER

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) ouviu de Jader Barbalho Filho, ministro das cidades do governo Lula, que serão entregues 1.456 moradias para famílias de Ji-Paraná. A declaração ocorreu durante solenidade de inauguração de 272 apartamentos do Conjunto Residencial Porto Belo 1, que ocorreu nesta quarta-feira (18) em Porto Velho (RO). As unidades habitacionais da Capital, vão beneficiar 1.088 pessoas incluídas no Programa Minha Casa Minha Vida.

“Nossa atenção máxima com Ji-Paraná. É um empreendimento que a gente precisa retomar. Vamos fazer essa discussão com a Caixa (Econômica Federal), o governo do estado, nossos parlamentares para que o mais rápido possível a gente possa entregar essas casas, esses apartamentos para essas famílias. Então, ficamos muito felizes pelo compromisso do governo do presidente Lula, de não deixar nenhuma obra parada. E que a gente possa entregar logo essas obras para a sociedade de Rondônia”, disse Jader Barbalho Filho, Ministro das Cidades.

“É importante saber que o Ministro tem pressa na entrega dos apartamentos de Ji-Paraná. As famílias aguardam ansiosas pelo momento de ter sua moradia. Agora o sonho delas ficou mais perto de virar realidade com a retomada das obras paradas feitas pelo governo Lula. E temos a declaração do ministro que logo essas casas vão ser ocupadas pelos donos”, declarou a deputada.

Desde que o Partido dos Trabalhadores chegou na presidência do Brasil, Rondônia já foi contemplada com mais de 26 mil unidades habitacionais. E agora serão investidos mais de R$ 30 milhões para entregar quase 3 mil residências populares. Os novos projetos do Minha Casa Minha Vida contam com varanda e espaços de leitura com bibliotecas.

Texto e foto: Francisco Costa / Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO