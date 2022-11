Avanço da colheita e estimativa de produção pressionam cotações do trigo

As cotações do trigo vêm registrando quedas no mercado brasileiro. Os preços estão sendo influenciados pelo avanço da colheita no país, sobretudo no Rio Grande Sul, e por projeções que indicam o crescimento da produção no Brasil e no mundo.

Segundo pesquisadores do Cepea, a liquidez esteve maior no Rio Grande do Sul, em decorrência da melhor qualidade do cereal colhido. Em relação às estimativas, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), elevou sua projeção desta safra para um recorde de 9,5 milhões de toneladas, alta de 23,7% em comparação à temporada 2021/22.

Já a produção mundial, conforme o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), está estimada em 782,67 milhões de toneladas, aumento de 0,1% ante aos dados indicados em outubro/22 e 0,4% acima dos da temporada passada, um novo recorde.

Fonte: AgroPlus