Avanços e inovações da Vigilância Sanitária é tema de evento estadual que segue até quinta-feira, na Capital

Os avanços, inovações e desafios da vigilância sanitária em Rondônia estão em debate desde terça-feira (15) e segue até quinta-feira (17), com apresentação de várias palestras e trabalhos em grupos de discussão. O 5º Encontro de Vigilância Sanitária do Estado de Rondônia, cujo tema central é ‘Entrelaçando Avanços e Inovações’ está sendo realizado em um hotel de Porto Velho e reúne diversos técnicos e profissionais da área da saúde do estado de Rondônia e Brasília.

O evento é alusivo ao Dia Nacional da Vigilância Sanitária, comemorado em 5 de agosto, para homenagear Oswaldo Cruz, um dos maiores sanitaristas brasileiros. O funcionamento do sistema de Vigilância Sanitária, suas competências e atribuições, além do planejamento de ações, foram tema da palestra de abertura, na manhã desta terça-feira, apresentada pela assessora técnica do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass), Maria Cecília Brito.

O coordenador de Articulação Interfederativa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, Alex Sander Duarte da Matta fez uma abordagem sobre a política nacional de vigilância em saúde e os desafios para promover a integração das ações de vigilância sanitária e atenção básica.

De acordo com Duarte da Matta, a Anvisa tem trabalhado para “estreitar as ações das vigilâncias estadual e municipais. “Temos estimulado essa integração e esse encontro é uma oportunidade de troca de experiências, harmonizar e trazer universalidade dos serviços para melhorar a saúde. Estamos num processo de modernização das vigilâncias, vez que o comércio de produtos e serviços que precisam ser regulados pela vigilância representam 25% de todo o PIB nacional. É toda a parte do comércio e serviços. Não é impedir de funcionar, mas aumentar oferta de serviços e produtos de qualidade, de forma a minimizar os riscos”, enfatizou.

PROMOÇÃO DA SAÚDE

A Vigilância Sanitária é um conjunto de ações que visam proteger a saúde da população, por meio do controle de riscos sanitários. Por envolver órgãos públicos e privados, fiscalização de produtos e serviços, educação em saúde e a pesquisa científica, vários convidados atuarão na condição de moderadores.

Para o governador Marcos Rocha, a Vigilância Sanitária é uma atividade essencial para garantir uma saúde pública de qualidade. “A vigilância sanitária é mais que fiscalização, é também promoção de saúde. As autoridades sanitárias devem ser respeitadas e esse encontro fortalece as ações e firma compromisso com a sociedade, unindo forças nas três esferas para atender a necessidade da sociedade com excelência”, frisou.

Segundo o diretor-geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, o serviço contribui para a redução da incidência de doenças e aumento da qualidade e expectativa de vida da população. “Quando fiscalizo um produto, estou evitando complicações de saúde que podem levar à morte. Nesse sentido quero parabenizar nossos profissionais, por seus trabalhos dedicados e empenho na proteção da saúde. Esse serviço é uma das áreas da saúde pública que atua na prevenção e controle de riscos à saúde, por meio de ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador”, finalizou.

