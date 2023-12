Avanços em inovação e sustentabilidade para melhorar abastecimento de água em Rondônia são destacados pela Caerd

Nos últimos dois anos, com o aporte de mais de R$ 20 milhões do Governo de Rondônia, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) passou por uma transformação, reescrevendo sua história no setor e mudando a realidade de famílias que são assistidas pelos serviços da Companhia. Um dos marcos dessa transformação foi a renovação da frota, a fim de melhor atender às demandas da população. A Diretoria Executiva adquiriu novos conjuntos motobombas de água, garantindo um fornecimento mais estável e confiável.

MODERNIZAÇÃO

Além disso, a estatal dedicou-se à modernização dos equipamentos, substituindo medidores antigos por novos, renovando o pátio de hidrômetros. Tubulações desgastadas foram trocadas, e um estoque de materiais modernos e eficientes agora contribui para a redução das perdas e melhoria na qualidade do serviço prestado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ampliação do abastecimento também foi uma prioridade, com a perfuração de mais de 20 poços tubulares profundos em vários municípios e distritos, dentre eles: Porto Velho, Espigão do Oeste, Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste. Um investimento de R$ 1.640.671,24 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) beneficiou famílias que antes não tinham acesso à água potável. “Um exemplo é o município de Vale do Paraíso, onde a população agora desfruta de água tratada, com a revitalização da Estação de Tratamento de Água (ETA) realizada pela Caerd”, ressaltou.

COMBATE AO DESPERDÍCIO

Desde 2022, a Companhia aumentou em 100% os serviços de combate ao desperdício de água, com manutenções corretivas e preventivas para sanar vazamentos no sistema de abastecimento de água, sejam eles causados por terceiros ou sazonais. São vazamentos que prejudicam a qualidade do serviço prestado pela Companhia. Tanto em Porto Velho quanto em Ji-Paraná essas ações, realizadas pelas equipes operacionais, foram intensificadas.

OBRAS DO PAC

As importantes obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) são empreendimentos muito aguardados pelos rondonienses, principalmente quando o Poder Executivo Estadual conseguiu, pelo bom relacionamento com o Governo Federal, destravar as obras paradas. Muitas estão em andamento, e quando concluídas, a Caerd assumirá a administração dos serviços de captação, tratamento e distribuição de água. Em Porto Velho e no distrito de União Bandeirantes os trabalhos estão bem avançados, assim como em Jaru e Ji-Paraná. Quando entregues, as obras irão beneficiar centenas de famílias.

VERÃO AMAZÔNICO

Durante o verão amazônico, a Companhia atendeu à população de Espigão do Oeste, ocasião em que o rio Palmeiras, principal manancial que abastece o município, secou com os impactos do fenômeno El Niño. Em resposta à escassez hídrica, a estatal desencadeou uma ação emergencial para minimizar os impactos da seca na localidade. Com o apoio de um empresário local que disponibilizou água represada em sua fazenda, a Companhia executou uma manobra inovadora com a instalação de 500 metros de tubulação direcionando a água da represa para a calha do rio Palmeiras, que seguiu o curso normal até o ponto de captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do município.

Caminhões-pipa foram prontamente enviados para atender às famílias afetadas. Uma força-tarefa envolvendo veículos da estatal, do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) e da prefeitura de Espigão do Oeste foi desencadeada com a missão de distribuir água porta a porta, principalmente em áreas elevadas, onde o acesso à água estava comprometido.

PINGO

Outro investimento da Companhia foi a criação do assistente virtual “Pingo”, uma inovação tecnológica que ajuda os clientes de maneira simples e intuitiva, quando precisam de algum serviço, sem a necessidade de comparecer a uma loja de atendimento da Caerd, fazendo uso do aplicativo ou no site da empresa.

A implantação da Agência Virtual, foi mais uma inovação da Companhia, onde os clientes com faturas atrasadas podem quitar as contas por meio de cartões de crédito, débito e Pix. A agência virtual pode ser acessada através do link https://agenciavirtualcaerd.gsan.com.br/gsan/exibirServicosPortalCaerdAction.do?menu=sim

O presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão destacou que, os recursos estão sendo aplicados atendendo à população rondoniense com mais acesso à água potável e saneamento básico, garantindo saúde e qualidade de vida.

Fonte: Governo RO