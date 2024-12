Avanços históricos na segurança pública são alcançados pelo governo de RO durante o ano 

O ano de 2024 consolidou Rondônia como referência nacional em segurança pública, com resultados expressivos no combate à criminalidade e na modernização das forças de segurança. O estado registrou redução nos índices de crimes violentos; houve avanços estruturais; e inauguração de projetos inovadores que reforçam a proteção da população. O resultado reflete os investimentos estratégicos do governo de Rondônia na segurança pública e a atuação coordenada das forças policiais.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), foram registradas quedas em crimes como furtos (-18%); roubos (-35%); roubos a residências (-12%) e roubos a estabelecimentos comerciais (-46%), em comparação com o mesmo período de 2023. Outro destaque foi a redução nos casos de feminicídio (-44%) e violência doméstica (-3%), refletindo avanços concretos no enfrentamento à violência contra a mulher no estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os avanços alcançados no ano de 2024 resultam de planejamento, investimentos e dedicação das forças de segurança. “O estado está mais seguro, e isso repercute na qualidade de vida dos rondonienses. Continuaremos trabalhando para garantir mudanças quanto às situações sociais para um futuro, ainda mais promissor à população”, salientou.

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

Para sustentar a redução histórica nos índices de criminalidade, o governo de Rondônia investiu mais de R$ 83 milhões em equipamentos, veículos e armamentos para a segurança pública. Desse montante, R$ 32,2 milhões são oriundos de recursos próprios, enquanto os demais valores provêm do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom), e de outras parcerias.

Entre as aquisições destacam-se 241 novos veículos, viaturas e quadriciclos para atendimentos em regiões de difícil acesso, além da modernização de quartéis e delegacias em todo o estado. Somente em Nova Brasilândia d’Oeste, a construção de um novo quartel da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) recebeu investimentos de R$ 905,7 mil, proporcionando melhores condições de trabalho aos agentes.

O avanço tecnológico também foi um marco em 2024. Rondônia passou a integrar o Sistema Nacional de Análise Balística (Sinab), que permite a correlação precisa de projéteis e estojos de armas de fogo, auxiliando na resolução de crimes. Além disso, o estado começou a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), e com apenas dez meses, registrou a emissão de mais de 120 mil documentos, o que representa resultados na modernização dos serviços de identificação civil, que agora oferece um sistema mais seguro e eficiente, tanto no formato físico quanto digital.

O secretário da Sesdec, Felipe Bernardo Vital, enfatizou o papel das novas tecnologias e da integração. “A modernização das estruturas e a adoção de tecnologias, como o Sistema Nacional de Análise Balística, são exemplos de como Rondônia tem inovado no combate à criminalidade. Essa é uma conquista de todos os envolvidos, desde o planejamento até a execução.”

UNIDADE ESPECIALIZADA

Um dos destaques na segurança pública de Rondônia em 2024, foi a criação do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação ao Crime Organizado (BPTAR). A unidade especializada foi estruturada com o objetivo de intensificar o enfrentamento às facções criminosas, ao tráfico de drogas e ações de organizações criminosas em todo o estado. A unidade se destaca por sua atuação ágil e estratégica, sendo equipado com veículos e armamentos de última geração, além de tecnologias avançadas de monitoramento.

O BPTAR é composto por agentes altamente treinados, com foco em operações táticas e de inteligência, o que possibilita respostas rápidas e eficazes a situações de alta complexidade. Ao longo do ano, o Batalhão esteve à frente de diversas operações que resultaram na prisão de líderes de facções, apreensão de grandes quantidades de entorpecentes e desmantelamento de redes de crime organizado. A atuação do BPTAR também foi fundamental para segurança em áreas de fronteira e regiões críticas, reforçando a presença do estado em localidades estratégicas.

OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS

O ano de 2024 também foi marcado por uma série de operações estratégicas realizadas pelo governo de Rondônia, por meio das forças de segurança estaduais, em parceria com instituições federais. As ações resultaram em impactos relevantes no combate ao crime, com reforços à segurança pública e promovendo a proteção da população.

Operação Águas Seguras: intensificou a fiscalização e o combate a práticas criminosas no Rio Madeira;

intensificou a fiscalização e o combate a práticas criminosas no Rio Madeira; Operação Temporã: fundamental para prevenção e combate a queimadas em diversas regiões do estado;

fundamental para prevenção e combate a queimadas em diversas regiões do estado; Operação Caminhos Seguros: realizada para combater a exploração sexual infantil;

realizada para combater a exploração sexual infantil; Operação Eleições 2024: assegurou a transparência e segurança do pleito eleitoral;

assegurou a transparência e segurança do pleito eleitoral; Operação Maximus: com ações de inteligência, monitoramento e investigação, visa desmantelar redes de tráfico e prender traficantes;

com ações de inteligência, monitoramento e investigação, visa desmantelar redes de tráfico e prender traficantes; Operação Reforço Policial: consiste no aumento do efetivo policial nas ruas, com o objetivo de reforçar a presença policial em áreas de maior incidência criminal;

consiste no aumento do efetivo policial nas ruas, com o objetivo de reforçar a presença policial em áreas de maior incidência criminal; Disque Silêncio: linha telefônica direta para denúncias de perturbação do sossego e poluição sonora;

linha telefônica direta para denúncias de perturbação do sossego e poluição sonora; Comércio Seguro: objetiva proteger estabelecimentos comerciais contra roubos, furtos e outros crimes;

objetiva proteger estabelecimentos comerciais contra roubos, furtos e outros crimes; Operação Fio Desencapado: tem como foco o combate à venda e utilização de produtos eletrônicos roubados ou provenientes de atividades ilegais, como furtos e roubos; e

tem como foco o combate à venda e utilização de produtos eletrônicos roubados ou provenientes de atividades ilegais, como furtos e roubos; e Operação Mandatum: visa combater crimes de corrupção e desvios de recursos públicos.

Além disso, no combate aos crimes ambientais, o estado registrou uma redução histórica de mais de 80% nos índices de infrações ambientais, decorrente de operações intensificadas em parceria com os estados do Acre e Mato Grosso. A integração das forças policiais para ações transfronteiriças com a Bolívia, também fortaleceu o enfrentamento ao tráfico internacional e outros crimes transnacionais.

Durante a 11ª Rondônia Rural Show Internacional e o Arraial Flor do Maracujá, o planejamento de segurança foi implementado com tecnologia de ponta, garantindo tranquilidade aos participantes.

FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO

A cooperação entre estados e países vizinhos ganhou destaque com as parcerias firmadas com Mato Grosso, Acre e Bolívia, que promoveram ações conjuntas contra crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas e contrabando.

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel) foi inaugurado em Porto Velho, garantindo monitoramento de grandes eventos e operações policiais, com mais de 21 mil atendimentos mensais.

O governo de Rondônia priorizou, também, iniciativas de prevenção ao crime e promoção da cidadania. O Programa de Prestação Voluntária de Serviços Administrativos abriu 282 vagas, e houve investimentos em academias para batalhões, visando à saúde e ao condicionamento físico dos agentes.

ENTRE NO GRUPO DE WHATSAPP E RECEBA NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO

Fonte: Governo RO