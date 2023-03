AVANÇOS – Ponta do Abunã e capital realizam pré-conferência municipal de saúde

Outros 20 encontros serão realizados até o dia 10 de março, incluindo zona rural e baixo Madeira

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e o Conselho Municipal de Saúde (CMS), estão realizando, desde o último dia 23, as pré-conferências de saúde. Os eventos seguem até 10 de março, quando o município terá encerrado 24 encontros temáticos para debater junto com a população as propostas para melhorias do sistema de saúde.

As pré-conferências são preparativos para a 10º Conferência Municipal de Saúde, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de março, em Porto Velho, na Faculdade São Lucas Campus II.

Os distritos de Jaci Paraná, Nova Mutum e União Bandeirantes foram os primeiros a receberem as equipes facilitadoras que conduziram os trabalhos nos dias 23 e 24 de fevereiro. Já na Ponta do Abunã, os trabalhos iniciaram no dia 27 de fevereiro em Nova Califórnia seguido por Extrema no dia 28. Outros três eventos estão programados até 2 de março naquela região.

O tema da pré-conferência é o mesmo que será trabalho da Conferência Municipal de Saúde: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”. Os apontamentos elencados durante os eventos preparatórios serão trazidos à grande discussão.

A representação é constituída por 50% de representantes de usuários do SUS, 25% de representantes dos trabalhadores da saúde e 25% de representantes de gestores e prestadores de serviços de saúde.

CAPITAL

As pré-conferências também serão realizadas em todas as regiões de Porto Velho. O primeiro encontro aconteceu na manhã de terça-feira (28), na Biblioteca Viveiro das Letras, Zona Sul. Os trabalhos foram conduzidos pelos diretores das unidades de saúde Nova Floresta, Renato Medeiros, Caladinho, Areal da Floresta e Castanheira.

Alex Santiago, presidente da Associação do Bairro Monte Sinai, participou da discussão representando os usuários do SUS. Segundo ele, foi uma grande oportunidade para aprender. “É muito importante esse espaço onde podemos apontar nossas necessidades e ver que somos ouvidos. Tudo o que foi dito aqui vou levar para minha comunidade”.

Não é necessário inscrição prévia e a sociedade em geral é convidada a participar dos eventos. Durante as discussões, a opinião de todos será levada em consideração em prol de avanços e aperfeiçoamentos no sistema de saúde do município.

Confira abaixo a programação geral das pré-conferências:

PONTA DO ABUNÃ

1 de março:

Vista Alegre do Abunã – USF Vista Alegre

Horário: 14h

2 de março:

Fortaleza do Abunã – EMEF Barão do Rio Branco

Horário: 9h

Abunã e Vila da Penha – EMEF Santa Júlia

Horário: 15h

Zona Rural

3 de março

Rio Pardo – Unidade de Saúde

Horário: 8h

6 de março

Rio das Garças – Clube do Balneário

Horário: 8h

6 de março

Palmares – Posto de Saúde

Horário: 14h

7 de março

Novo Engenho – Unidade de Saúde

Horário: 8h

7 de março

Santa Rita – Unidade de Saúde

Horário: 8h30

8 de março

Maria Camelo – Unidade de Saúde

Horário: 8h

10 de março

Agrovila Nova Aliança – Residência da Dona Zeca

Horário: 9h

BAIXO MADEIRA

9 de março

São Carlos – EMEF Henrique Dias

Horário: 8h

9 de março

Cujubim – USF José Gomes

Horário: 14h

10 de março

Calama – USF Benjamim Silva

Horário: 8h

10 de março

Nazaré – USF Maria Nobre da Silva

Horário: 14h

PORTO VELHO

Zona Leste I

7 de março

Escola Patrão

Horário: 8h

Zona Leste II

2 de março

USF Hamilton Gondim

Horário: 14h

Zona Oeste

3 de março

USF Osvaldo Piana

Horário: 8h

Zona Norte

6 de março

Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia – CREMERO

Horário: 8h

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO