“AVANTE, TRABALHADOR”Prefeitura promove oficina de cursos profissionalizantes gratuitos no auditório da CDL, em Porto Velho

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semdestur), através do Sine Municipal, em parceria com o Sebrae, Senai, Vox2You, Instituto Chance e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), promoveu na terça-feira (31) uma oficina gratuita de cursos de capacitação profissional. Nomeado como “Avante Trabalhador, conquiste essa vaga”, o projeto visa preparar candidatos para as vagas temporárias de final de ano nos estabelecimentos comerciais do município.

O evento aconteceu no auditório da Câmara dos dirigentes lojistas da (CDL), na avenida Carlos Gomes, no Centro, e reuniu cerca de 300 participantes, que estavam em busca de se desenvolver profissionalmente para alcançar uma vaga de emprego. Naiane Carvalho, Diretora do Departamento de Trabalho da (Semdestur), falou sobre a importância da capacitação.

“Com o programa Conquiste sua Vaga, o que buscamos é a excelência nos serviços oferecidos pelo comércio local, além de investir cada vez mais na capacitação e qualificação dos funcionários do setor. São 297 inscritos e, dessa maneira, acreditamos estar contribuindo para o desenvolvimento econômico de Porto Velho. Isso porque os empregados dos estabelecimentos comerciais vão ter a oportunidade de crescer profissionalmente e as lojas a chance de vender mais, auxiliando assim o incremento da economia local”, disse Naiane.

CONTEÚDO

Durante a noite de capacitações, profissionais de diversas especialidades estiveram presentes, inserindo aos candidatos treinamentos voltados para temas como a elaboração de currículos, marketing pessoal e oratória. Ferramentas que auxiliam o desenvolvimento pessoal, visando prepará-los para a chegada das vagas temporárias de final de ano no município.

“O currículo profissional é um documento que apresenta a trajetória educacional e/ou acadêmica e as experiências de trabalho de um indivíduo, demonstrando assim suas competências e conhecimentos. O curso contempla as formas mais adequadas de apresentação curricular, por meio de dicas de elaboração do currículo profissional”, explicou Carol Araújo, fundadora do Instituto Chance.

Com o intuito de fazer com que uma pessoa se torne mais conhecida no seu ramo de atuação e ganhe mais autoridade, também foram abordadas informações sobre marketing pessoal, que, entre as principais vantagens, está o aumento da visibilidade no mercado de trabalho. Já o curso de oratória, estimulou a capacidade dos trabalhadores para falar em público, já que as habilidades ligadas à oratória estão sendo cada vez mais exigidas no ambiente de trabalho.

“Quase todas as funções dependem de uma boa comunicação, pois é o que permite às pessoas trabalharem em equipe, e atinjam resultados em conjunto. O curso de oratória é indicado para quem tem medo de falar em público. Elas podem ser aplicadas no dia a dia dos ambientes empresariais, por exemplo, em reuniões, entrevistas de emprego, apresentações, campanhas, eventos corporativos, aulas e treinamentos”, finalizou a fundadora do Instituto Chance.

Gleiciane Rocha, analista técnica do Sebrae, ressaltou que, com as capacitações, esses profissionais estarão qualificados para oferecer serviços e produtos de qualidade, que geralmente são encontrados em grandes centros urbanos. Ainda segundo a analista do Sebrae, fomentar o crescimento do município é fazer as engrenagens do desenvolvimento funcionarem de forma harmoniosa.

“Estamos aqui hoje para darmos início aos cursos de qualificação profissional. Precisamos ter profissionais técnicos adequados para conseguirmos fidelizar o nosso cliente. A parceria que temos com a Prefeitura de Porto Velho é muito importante, para que possamos fortalecer o comércio do município. Quando temos pessoas preparadas no comércio local, elas vendem mais e o comércio cresce. Se não temos atrativos nos serviços e produtos que produzimos e oferecemos, inevitavelmente perderemos o nosso consumidor para outros centros comerciais”, afirmou.

Texto: Rando Silva

Foto: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO