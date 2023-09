Iniciativa foi organizada em homenagem ao dia do baterista

Alunos do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Jorge Andrade participaram neste sábado (23) da primeira edição do Batera Day, evento que homenageou estudantes e bateristas em alusão ao dia dedicado ao músico, comemorado no dia 20 de setembro. A iniciativa já faz parte do calendário de eventos fixos do Centro Municipal.

“Todos os meses nós fazemos aqui no Centro de Arte uma comemoração a um músico específico. Este é o primeiro Batera Day, reunimos cerca de 40 bateristas, entre alunos, professores e convidados, que também foram homenageados”, explicou a diretora do Centro, Rosicleia Barbosa.

Entre os homenageados, o músico Rodrigo Erse, professor da escola e baterista na Banda Nitro. Como profissional, ele falou da imensa satisfação de ser homenageado e, claro, de ver tantos novos talentos revelados pela escola.

“É bacana demais! A gente faz isso há 39 anos e uma hora a conta chega. No nosso caso, é uma satisfação imensa ver as crianças empolgadas, as mulheres empoderadas, até os mais experientes que caminham para a aposentadoria, e nós passamos por todas estas etapas. Ser baterista é uma coisa que não sai nunca do sangue e esse evento nos valoriza, revela talentos”.

O show, além de homenagens, contou com ritmos de músicas nacionais e internacionais por músicos que formaram uma verdadeira orquestra no espaço em frente ao centro. Também foram realizados sorteios.

O próximo evento está programado para o mês de novembro. “No dia 6 de novembro teremos o encerramento do calendário com a homenagem ao dia do saxofonista, mas ao longo do ano os guitarristas, contrabaixistas, pianistas, saxofonistas e vários outros também foram lembrados e celebrados”, finalizou a diretora.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO